Voici ce qui, selon cet ancien Diable Rouge, a fait basculer la rencontre entre Bruges et l'Union

Le Club de Bruges a obtenu une victoire importante face à l'Union Saint-Gilloise. Marc Degryse analyse la rencontre et souligne un moment tactique marquant qui, selon lui, a été déterminant dans le résultat final.

Selon Marc Degryse, la victoire du Club de Bruges était indispensable. "Le Club avait vraiment besoin de cette victoire, je trouve. Après Atalanta, face au champion… c’était une obligation", déclare-t-il au micro de Het Laatste Nieuws.

Un match gagné avant le coup d’envoi

Le choix de l’entraîneur Hayen d’aligner à la fois Tresoldi et Vermant a particulièrement retenu l’attention de Degryse. "La décision d’Hayen de titulariser Tresoldi et Vermant était surprenante et agréable à voir", analyse-t-il. Il suggère même que cette décision a pu faire la différence dès les premières minutes du match. "Et qui sait, Hayen a peut-être gagné le match à ce moment-là", ajoute-t-il.

Avant la rencontre, Pocognoli avait indiqué avoir perçu une intention claire du côté du Club de Bruges. "J’ai entendu Pocognoli dire avant le match qu’il avait l’impression que le Club voulait tout donner : ‘Nous devons être prêts à cela’", rapporte Degryse. Selon lui, ce type de message peut influencer la mentalité des joueurs.

Critiques et erreurs individuelles

Il souligne en effet l’impact psychologique de la préparation d’un match. "Quand tu insistes autant sur cet aspect auprès des joueurs, ils finissent inconsciemment par ne plus se concentrer que sur la défense", conclut Degryse. Selon lui, cela a pesé sur le déroulement de la rencontre.





Enfin, il pointe une erreur cruciale du gardien Scherpen. "Et si, en plus, tu participes comme Scherpen à un but encaissé, tu termines le match sans le moindre point", observe-t-il.