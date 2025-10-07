Jacky Mathijssen n'a pas mâché ses mots à propos de l'Union Saint-Gilloise : "Un non-match"

Jacky Mathijssen n'a pas mâché ses mots à propos de l'Union Saint-Gilloise : "Un non-match"
À la suite du choc au sommet entre le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise, Jacky Mathijssen a formulé de vives critiques à l'égard du jeu proposé par le club bruxellois au micro du Belang van Limburg.

Tant le Club de Bruges que l’Union Saint-Gilloise abordaient le week-end avec une récente défaite européenne dans les jambes. Selon lui, le Club de Bruges a mieux digéré cette déception que l’Union SG.

L’Union semblait avoir consciemment décidé d’en faire un non-match

Mathijssen a remarqué que le Club de Bruges tentait encore de proposer du jeu. L’Union, en revanche, aurait selon lui délibérément choisi une approche passive. "L’Union semblait avoir consciemment décidé d’en faire un non-match", a déclaré le consultant.

L'ancien coach des Diablotins s’est dit préoccupé par la répétition de ce type de jeu du côté de l’Union SG. "Ces derniers temps, j’ai l’impression que l’Union se replie de plus en plus sur ce style de football", a-t-il estimé. Même s'il reconnait que cette approche a déjà porté ses fruits, il regrette le manque d’initiative : "On ne peut pas vraiment leur en vouloir quand on sait ce que cela leur a rapporté. Mais je trouve ça dommage."

Il a fait explicitement référence au contraste avec certaines prestations précédentes, comme celle face au PSV. "Du courage et de la qualité de jeu qu’ils avaient montrés contre le PSV, je n’ai plus rien vu dimanche face au Club de Bruges." Mathijssen espère que l’entraîneur Sébastien Pocognoli profitera de cette défaite pour redresser la barre.

Il a aussi noté l’erreur de Scherpen sur le but encaissé. "En tant qu’amateur de football, on en vient presque à se réjouir que Scherpen commette une faute sur le but", a-t-il glissé avec ironie.

Enfin, Mathijssen a formulé une recommandation à l’attention du staff technique de l’Union : "J’espère que Pocognoli profitera de cette défaite pour rétablir un meilleur équilibre et remettre l’accent sur un football plus dominant et la création d’occasions. Sur le long terme, cela leur rapportera davantage", a-t-il conclu.

