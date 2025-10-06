Une absence qui change tout pour l'Union : "Il nous manque beaucoup"

L'Union Saint-Gilloise a peiné offensivement au Club de Bruges. Sébastien Pocognoli regrette le manque de justesse des siens en reconversion.

Déjà contre Newcastle, l'Union avait peiné à se montrer dangereuse dans le rectangle, se contentant de frappes de loin. Face au Club de Bruges, Sébastien Pocognoli a là aussi changé l'un de ses attaquants au repos. Cette fois, c'est Raul Florucz, tout aussi inexistant que Promise David mercredi dernier, qui a cédé sa place.

"L'avantage de jouer face à une équipe très offensive, c'est qu'on peut repartir en transition, on en a eu à quelques reprises, mais elles ont été très mal gérées. Avec notre composition, on voulait justement trouver cet espace entre les lignes. Mais on a trop vite perdu le ballon face à l'impact physique des défenseurs centraux", regrette Pocognoli en conférence de presse.



"On a tenté de résoudre ça en deuxième mi-temps, en apportant un peu plus de poids. C'est une question de qualité, de vitesse de la passe, de prise de décisions dans le contrôle. C'est très frustrant car il faut profiter de ces transitions quand on fait un match moyen au ballon et cela n'a pas été le cas", poursuit l'entraîneur unioniste.

Des attaquants qui se posent trop de questions

Le problème est ciblé, encore faut-il parvenir à le résoudre : "Il y a eu plusieurs moments où avec un niveau de Ligue des Champions, nous aurions dû convertir ces situations en frappes. Mais cela n'a pas été le cas. On a la qualité pour y arriver et on travaille chaque jour pour amener de la finesse dans notre jeu. Si on veut franchir un palier, il faudra retrouver cette qualité technique".

À la question de savoir si l'Union possédait les profils requis pour gérer au mieux ces phases de jeu, Sébastien Pocognoli est affirmatif. Mais en plus des joueurs à sa disposition, une absence se fait ressentir : "Il y a quelqu'un qui est très fort pour ça dans notre effectif mais il est à l'infirmerie. Il nous manque beaucoup".

Sans le nommer, il veut évidemment parler de Mohammed Fuseini. L'attaquant ghanéen n'a pas son pareil pour prendre son adversaire de vitesse sur les premiers mètres et créer des déséquilibres. Lors des derniers Playoffs, quand Promise David commençait à fatiguer, c'est lui qui avait tiré l'Union d'affaire lors des derniers matchs.

Sa deuxième saison à l'Union aurait dû lui permettre de se montrer de manière plus régulière mais est pour l'instant freinée par les blessures. Touché en fin de préparation, Fuseini est revenu dans le parcours mais a rechuté et a dû passer par la case opération. Sébastien Pocognoli devra s'en passer pendant encore un peu moins de deux mois. En attendant, l'heure est à permettre aux attaquants, Promise David et Raul Florucz en tête, de se poser le moins de questions possible. Mais aussi à surveiller l'état de Kevin Rodriguez, sorti touché à l'épaule hier soir.