Gagner du temps n'a pas suffi à l'Union : "C'est un compliment pour nous, mais l'arbitre devrait réagir"

Le Club de Bruges a battu l'Union lors du choc de la dixième journée, grâce à un but de Carlos Forbs dans le dernier quart d'heure. Les Blauw & Zwart ont toutefois été un peu frustrés par les pertes de temps des joueurs d'Union, qui semblaient se contenter d'un partage.

Lors de leurs six derniers affrontements, le Club de Bruges n’était pas parvenu à décrocher les trois points à domicile contre l’Union. Les deux équipes phares de notre championnat s’étaient quittées dos à dos à quatre reprises, et l’Union s’était imposée par deux fois.

Le Club voulait mettre fin à cette série, tout comme à celle des 19 matchs d’invincibilité de l’Union. Les joueurs de Nicky Hayen ont eu du mal à percer la défense adverse, mais Carlos Forbs a su faire la différence à un quart d’heure du terme.

Le public brugeois a explosé, surtout parce qu’il était agacé par l’“anti-football” des Bruxellois. Avant le but de Forbs, l’Union essayait de gagner du temps à chaque remise en jeu pour perturber le rythme des Brugeois.

L'Union qui gagne du temps, un compliment pour le Club de Bruges ?

"C'est un peu frustrant, mais je pense que c'est un compliment pour nous", a déclaré Bjorn Meijer à ce sujet. "Cela montre avec quelle idée ils viennent ici et veulent nous empêcher de trouver notre rythme. Parce qu'ils savent que c'est toujours difficile ici."





C'était également l'avis de Brandon Mechele. "Vous savez que l'Union est satisfaite si elle peut prendre un point ici pour maintenir cet écart de six points. L'arbitre aurait pu réagir plus tôt, mais nous sommes restés calmes face à cela", s'est-il réjouit.