Gagnant contre le Standard, perdant à Saint-Trond : comment Besnik Hasi a déséquilibré Anderlecht au Stayen
Photo: © photonews

De changements gagnants à changements perdants pour Besnik Hasi. Ses décisions avaient permis à Anderlecht de battre le Standard avant la trêve, mais elles ont cette fois déséquilibré les Mauves à Saint-Trond. Le T1 a déjà reperdu le crédit qu'il avait gagné il y a deux semaines.

Besnik Hasi pouvait aisément être considéré comme l’un des hommes du match après le Clasico remporté par le Sporting d’Anderlecht contre le Standard.

Juste après la mi-temps (un timing qui avait d’ailleurs surpris), le T1 des Mauves avait fait monter Yari Verschaeren, Ilay Camara et Mihajlo Cvetkovic à la place de César Huerta, Killian Sardella et Luis Vázquez. Deux minutes plus tard, Anderlecht marquait grâce à une action initiée par les trois joueurs tout juste montés au jeu.

Quand cela se passe de la sorte, il faut s’incliner. Besnik Hasi avait repéré les manquements de l’équipe qu’il avait alignée et avait su rectifier le tir, de la bonne manière. Ce week-end, cela ne s’est pas vraiment passé de la même façon sur la pelouse de Saint-Trond.

Les changements de Besnik Hasi ont déséquilibré Anderlecht

Anderlecht a pourtant réalisé l’une de ses meilleures premières mi-temps de la saison, et le deuxième quart d’heure du second acte montrait aussi de belles choses. Mais cette fois, les changements opérés par Besnik Hasi ont déséquilibré les Mauves, qui ont finalement craqué.

Dès le retour des vestiaires, Hasi a choisi de lancer Adriano Bertaccini, qui n’avait plus joué depuis la mi-août en raison d’une blessure. Face à ses anciennes couleurs, l’ancien attaquant du RFC Liège est monté comme un mort de faim, courant partout où il pouvait. De bonnes intentions, certes, mais qui ont complètement modifié le jeu offensif des Mauves, moins portés sur la construction afin d’exploiter les qualités en profondeur de Bertaccini.

Cela n’a pas payé. À l’heure de jeu, Besnik Hasi a fait monter Enric Llansana et Yari Verschaeren pour, pensait-il, conserver de la maîtrise. Le milieu de terrain néerlandais est mal entré dans la rencontre : souvent dépassé, il a multiplié les fautes et n’est pas exempt de tout reproche sur l’égalisation des Trudonnaires.

Un crédit aussitôt perdu

De son côté, Yari Verschaeren est monté à la place d’un Ilay Camara qui réalisait pourtant une belle prestation, mais qui revenait aussi de blessure. Lui non plus n’a pas réussi à se mettre dans le rythme. Anderlecht a perdu le contrôle du jeu qu’il avait en première période, et Saint-Trond en a profité pour se procurer plusieurs occasions… avant d’égaliser. En fin de match, les montées de Kanaté et Stroeykens n’ont pas apporté grand-chose.

Besnik Hasi n’avait peut-être pas aligné le meilleur onze de base contre le Standard, mais il avait su rectifier le tir de la bonne manière pour faire gagner Anderlecht. Cette fois, l’équipe qu’il avait alignée d’entrée était la meilleure sur le terrain, mais ses changements ont déséquilibré les Mauves, qui ont finalement perdu leur avantage. Et, à en juger par les commentaires des supporters anderlechtois, Hasi a déjà reperdu le crédit qu’il avait gagné juste avant la trêve.

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
