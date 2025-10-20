📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

Personne n'a compris pourquoi le but du 1-3 de Thorgan Hazard a été refusé. Les images ne montraient aucun hors-jeu..?

Beaucoup ont vu l’action et ont eu la même impression, Ilay Camara paraissait bien en jeu. Le VAR a estimé qu’il était hors-jeu au début de l’action. Les images de DAZN montraient que seul son bras dépassait le dernier défenseur, ce qui n’est pas une faute selon la règle.

La décision a surpris Anderlecht, qui a demandé des explications sans obtenir de réponse. "Je n’ai pas encore vu les images moi-même", a déclaré Camara. "Mais on m’a dit que c’était un hors-jeu de ma part, ce que j’ai trouvé étrange. Et maintenant, tout le monde me dit que ce n’en était pas un."

Le VAR a annulé le 1-3

Besnik Hasi a été interrogé après le match. "Sur les images que nous avons vues, il n’y avait pas d'hors-jeu. Peut-être qu’on peut les interpréter autrement, je ne sais pas."

L’entraîneur ne voulait pas en faire une polémique, ce qui force le respect. "Si le but avait été validé pour le 1-3, le match aurait été plié. Mais on ne peut rien y changer. Est-ce qu’on va réagir ? Non, il n’y a rien à faire."





Wouter Vrancken a lui aussi gardé son calme. L’entraîneur de Saint-Trond savait que ce moment avait tout changé, juste avant la mi-temps. "Je n’ai pas encore vu les images. Ah, ce n’était pas hors-jeu ? D’accord."