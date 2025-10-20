Pas hors-jeu ? Jonathan Lardot met fin à la polémique sur le but annulé de Thorgan Hazard

Le but refusé de Thorgan Hazard face à Saint-Trond a fait débat. Jonathan Lardot explique pourquoi la décision de la VAR était correcte.

C’est une phase qui aurait pu tout changer à Saint-Trond. Anderlecht menait 1-2, Thorgan Hazard pensait offrir un troisième but aux Mauves. Le but a été annulé pour une position d’hors-jeu d’Ilay Camara...

Sur les images de la VAR, la situation était floue. Les supporters bruxellois n’étaient pas convaincus et Camara avait déclaré après le match qu’on lui avait dit qu’il n’était finalement pas hors-jeu. Besnik Hasi avait exprimé quelques doutes, tout en reconnaissant la décision arbitrale en conférence de presse.

Fin de la polémique

Face à la polémique, Jonathan Lardot, le patron des arbitres belges, a tenu à apporter des explications sur DAZN. "Nous avons visionné les images et réévalué la situation, et ça confirme une fois de plus que le joueur d’Anderlecht était hors-jeu".

Lardot a évoqué les limites de la technologie utilisée. “Genius, l’entreprise avec laquelle nous travaillons pour la détection du hors-jeu, sait que dans une telle situation, nous ne pouvons pas montrer clairement quelle partie du corps est utilisée pour juger. Il faut des visuels plus précis.”





Une réunion a eu lieu avec Genius pour améliorer le système. “J’espère que dans le futur, les images permettront de mieux indiquer la zone du corps prise en compte”, a ajouté Lardot.