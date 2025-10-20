"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht
Saint-Trond n'a rien lâché contre Anderlecht. Wouter Vrancken se dit fier de ses joueurs, même s'il garde un goût d'inachevé.
Mené à deux reprises, Saint-Trond a prouvé qu’il avait du mordant. Dans une belle ambiance à domicile, les hommes de Wouter Vrancken sont revenus deux fois au score face à Anderlecht 2-2.
"Le sentiment est bon, mais on aurait pu prendre les trois points car nous avons dominé Anderlecht en seconde période", a reconnu Vrancken après la rencontre. "En première mi-temps, ils étaient plus forts, mais ensuite mes joueurs ont montré beaucoup d’envie et de caractère."
Le coach a apprécié la prestation de son équipe et le soutien du public. "Un grand coup de chapeau à mes joueurs. Ils ont livré un beau match et les supporters ont été formidables. Ils nous ont poussés jusqu’au bout", a-t-il ajouté.
Vrancken a tenu à féliciter Kaito Matsuzawa, buteur décisif à un quart d'heure de la fin du match. "Il n’a pas beaucoup joué ces derniers temps et avait eu des crampes la semaine dernière, mais aujourd’hui il a été excellent. Je suis très content pour lui, il a beaucoup de qualités."
Grâce à ce partage, Saint-Trond reste cinquième du classement, à une unité d’Anderlecht. Le prochain adversaire du STVV est l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur.
