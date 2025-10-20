"Pas le niveau pour Anderlecht" : un ancien Mauve alerte sur les faiblesses de l'équipe

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Pas le niveau pour Anderlecht" : un ancien Mauve alerte sur les faiblesses de l'équipe

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Olivier Deschacht s'inquiète pour l'effectif d'Anderlecht. L'ancien défenseur analyse les faiblesses des Mauves et appelle à la patience.

Attentif à son ancien club, Olivier Deschacht n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer le noyau actuel d’Anderlecht. Invité du podcast Radio Radzinski, l’ancien défenseur a partagé ses doutes et ses observations après le partage 2-2 face à Saint-Trond.

Pour lui, la deuxième période contre les Canaris a révélé plusieurs failles. "Je n’aimais pas Saliba au début, mais il monte en puissance depuis quelques semaines. Llansana ? Non, il ne me convainc pas", a-t-il déclaré.

L’ancien défenseur a noté la belle progression d’un jeune joueur. "Kana me surprend. Il a commis beaucoup d’erreurs de positionnement au début, mais il s’améliore. Ce n’est pas un mauvais défenseur, il a des qualités. Et pour l’instant, il est le seul disponible."

Concernant le secteur offensif, l’ancien Mauve prône la patience. "Il faut rester calme avec Cvetkovic. Bertaccini ne peut pas jouer seul en pointe. Quant à Vazquez, je ne pense pas qu’il ait le niveau pour Anderlecht, mais en attendant janvier, il doit jouer."

Besnik Hasi doit faire avec ce qu'il a sous la main selon Deschacht. Le mercato hivernal pourrait renforcer quelques postes.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
STVV
Enric Llansana
Olivier Deschacht

Plus de news

Pas hors-jeu ? Jonathan Lardot met fin à la polémique sur le but annulé de Thorgan Hazard

Pas hors-jeu ? Jonathan Lardot met fin à la polémique sur le but annulé de Thorgan Hazard

21:40
3
Gagnant contre le Standard, perdant à Saint-Trond : comment Besnik Hasi a déséquilibré Anderlecht au Stayen Analyse

Gagnant contre le Standard, perdant à Saint-Trond : comment Besnik Hasi a déséquilibré Anderlecht au Stayen

20:40
1
Besnik Hasi pointe plusieurs joueurs du doigt : "S'ils veulent me compliquer la tâche..."

Besnik Hasi pointe plusieurs joueurs du doigt : "S'ils veulent me compliquer la tâche..."

18:20
Bras de fer entre l'Union belge et Anderlecht à cause de Nathan De Cat ?

Bras de fer entre l'Union belge et Anderlecht à cause de Nathan De Cat ?

21:00
1
Le départ de Wouter Vandenhaute solutionne tout : Marc Coucke prépare le retour d'un ancien de la maison

Le départ de Wouter Vandenhaute solutionne tout : Marc Coucke prépare le retour d'un ancien de la maison

19:00
Ivre au volant, un arbitre de Jupiler Pro League lourdement sanctionné

Ivre au volant, un arbitre de Jupiler Pro League lourdement sanctionné

22:40
"Une équipe agressive, à la limite de la méchanceté" : le coach de l'Inter se méfie de l'Union Saint-Gilloise

"Une équipe agressive, à la limite de la méchanceté" : le coach de l'Inter se méfie de l'Union Saint-Gilloise

22:20
Marc Wilmots sèchement recadré après ses propos sur l'arbitrage

Marc Wilmots sèchement recadré après ses propos sur l'arbitrage

21:20
Mike Penders impressionne en France : les comparaisons avec Courtois se multiplient

Mike Penders impressionne en France : les comparaisons avec Courtois se multiplient

22:00
"Deux poids, deux mesures ?" : Jonathan Lardot met les choses au clair après le match du Standard

"Deux poids, deux mesures ?" : Jonathan Lardot met les choses au clair après le match du Standard

20:20
4
Un indispensable à Anderlecht, une montée en puissance au Standard : voici notre 11e équipe de la semaine Analyse

Un indispensable à Anderlecht, une montée en puissance au Standard : voici notre 11e équipe de la semaine

18:40
"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

11:20
1
Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : la première expérience de T1 d'Igor De Camargo tourne au vinaigre

Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : la première expérience de T1 d'Igor De Camargo tourne au vinaigre

19:40
Le nouveau chouchou de Manchester United : Senne Lammens répond aux éloges

Le nouveau chouchou de Manchester United : Senne Lammens répond aux éloges

20:00
"C'est incompréhensible" : deux ans plus tard, Karel Geraerts à coeur ouvert sur son départ de l'Union

"C'est incompréhensible" : deux ans plus tard, Karel Geraerts à coeur ouvert sur son départ de l'Union

19:20
"Les gars ont montré une solidarité énorme" : Vincent Euvrard loue la performance du Standard face à l'Antwerp Interview

"Les gars ont montré une solidarité énorme" : Vincent Euvrard loue la performance du Standard face à l'Antwerp

18:00
📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

09:30
4
"Je suis juste en colère contre les deux individus qui ont causé tout ça" : la mise au point de Marlon Fossey

"Je suis juste en colère contre les deux individus qui ont causé tout ça" : la mise au point de Marlon Fossey

17:30
6
"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

09:00
1
Le Standard de Liège conteste la sanction requise par le parquet à l'encontre d'Adnane Abid Interview

Le Standard de Liège conteste la sanction requise par le parquet à l'encontre d'Adnane Abid

17:03
1
OFFICIEL : le Standard de Liège prend une décision forte suite aux jets de gobelets Interview

OFFICIEL : le Standard de Liège prend une décision forte suite aux jets de gobelets

16:40
3
🎥 Communier avec les supporters lors d'un match à huis clos : les célébrations atypiques du Standard

🎥 Communier avec les supporters lors d'un match à huis clos : les célébrations atypiques du Standard

16:20
Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

07:24
Le groupe pensait avoir perdu sur tapis vert : comment le Standard a vécu ces trois jours fous

Le groupe pensait avoir perdu sur tapis vert : comment le Standard a vécu ces trois jours fous

15:41
David Hubert de retour au Lotto Park en mode Ligue des Champions : le plan de l'Union contre l'Inter

David Hubert de retour au Lotto Park en mode Ligue des Champions : le plan de l'Union contre l'Inter

16:00
Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

15:06
6
Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

14:40
🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

06:00
L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

14:20
1
Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

15:00
"Est-ce vraiment nécessaire ?" : un ancien arbitre veut revoir le règlement après Standard - Antwerp

"Est-ce vraiment nécessaire ?" : un ancien arbitre veut revoir le règlement après Standard - Antwerp

13:30
Ce qu'il connaît du Club de Bruges ? La réponse embarrassée d'Harry Kane

Ce qu'il connaît du Club de Bruges ? La réponse embarrassée d'Harry Kane

14:00
Zulte Waregem corrige La Gantoise : Sven Vandenbroeck ne passe pas par quatre chemins

Zulte Waregem corrige La Gantoise : Sven Vandenbroeck ne passe pas par quatre chemins

12:40
La différence avec le creux de l'automne dernier ? L'Union a rappelé à Charleroi ce qui lui manquait

La différence avec le creux de l'automne dernier ? L'Union a rappelé à Charleroi ce qui lui manquait

13:00
Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

19/10
2
"Sportivement, l'Antwerp est désavantagé" : le règlement fait débat avant la reprise du match du Standard

"Sportivement, l'Antwerp est désavantagé" : le règlement fait débat avant la reprise du match du Standard

12:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved