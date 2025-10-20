"Pas le niveau pour Anderlecht" : un ancien Mauve alerte sur les faiblesses de l'équipe

Olivier Deschacht s'inquiète pour l'effectif d'Anderlecht. L'ancien défenseur analyse les faiblesses des Mauves et appelle à la patience.

Attentif à son ancien club, Olivier Deschacht n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer le noyau actuel d’Anderlecht. Invité du podcast Radio Radzinski, l’ancien défenseur a partagé ses doutes et ses observations après le partage 2-2 face à Saint-Trond.

Pour lui, la deuxième période contre les Canaris a révélé plusieurs failles. "Je n’aimais pas Saliba au début, mais il monte en puissance depuis quelques semaines. Llansana ? Non, il ne me convainc pas", a-t-il déclaré.

L’ancien défenseur a noté la belle progression d’un jeune joueur. "Kana me surprend. Il a commis beaucoup d’erreurs de positionnement au début, mais il s’améliore. Ce n’est pas un mauvais défenseur, il a des qualités. Et pour l’instant, il est le seul disponible."

Concernant le secteur offensif, l’ancien Mauve prône la patience. "Il faut rester calme avec Cvetkovic. Bertaccini ne peut pas jouer seul en pointe. Quant à Vazquez, je ne pense pas qu’il ait le niveau pour Anderlecht, mais en attendant janvier, il doit jouer."





Besnik Hasi doit faire avec ce qu'il a sous la main selon Deschacht. Le mercato hivernal pourrait renforcer quelques postes.