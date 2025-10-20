Besnik Hasi pointe plusieurs joueurs du doigt : "S'ils veulent me compliquer la tâche..."

Besnik Hasi dispose enfin d'un noyau au complet, mais tous ses joueurs n'en sont pas au même niveau physique. Il a donc dû effectuer de nombreux changements et n'était absolument pas satisfait des remplaçants.

Besnik Hasi et Wouter Vrancken étaient globalement d'accord sur le déroulement du match. "Anderlecht a été meilleur en première mi-temps, Saint-Trond en deuxième", explique Hasi. "Nous savions qu'il serait difficile de venir jouer ici avec le nouveau vent qui souffle depuis le début de cette saison".

"Le STVV joue de manière très compacte, avec beaucoup d'énergie et des joueurs très dynamiques dans un système bien connu. Nous devions répondre à cette énergie et nous l'avons fait en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, nous avons reculé. J'ai souvent répété à mes joueurs : nous ne devons pas faire ça, car nous ne savons pas. Nous devons aller de l'avant. Mais nous avons ainsi remis Saint-Trond dans le match. »

Cvetkovic a reçu un coup de genou et n'a pas pu continuer

Tout le monde a été surpris lorsque Hasi a remplacé Mihajlo Cvetkovic par Adriano Bertaccini à la pause. Le Serbe de 18 ans jouait très bien et constituait un point d'appui en attaque. " Cvetkovic a reçu un 'coup de jambon' juste au-dessus du genou. Celui-ci était complètement enflé. Le staff médical a tout fait pour le remettre sur le terrain, mais cela n'a pas été possible".

Et ce n'était pas le seul remplacement forcé. "Nous savions que nous devrions faire sortir Ilay Camara après une heure de jeu pour éviter les risques. Nous ne devons pas le laisser rechuter. Nathan De Cat a par ailleurs un gros moteur, mais ses muscles ne supportent pas encore l'intensité de 90 minutes et l'enchaînement des matchs. Nous ne voulons pas le perdre non plus".





Hasi a constaté - comme tout le monde - que le niveau de son équipe a baissé après chaque changement : " Les remplaçants doivent apporter plus que ce qu'ils ont montré aujourd'hui. S'ils veulent me compliquer la tâche, ils doivent le montrer sur le terrain".