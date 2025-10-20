Besnik Hasi pointe plusieurs joueurs du doigt : "S'ils veulent me compliquer la tâche..."

Johan Walckiers
Johan Walckiers depuis Saint-Trond
| Commentaire
Besnik Hasi pointe plusieurs joueurs du doigt : "S'ils veulent me compliquer la tâche..."
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Besnik Hasi dispose enfin d'un noyau au complet, mais tous ses joueurs n'en sont pas au même niveau physique. Il a donc dû effectuer de nombreux changements et n'était absolument pas satisfait des remplaçants.

Besnik Hasi et Wouter Vrancken étaient globalement d'accord sur le déroulement du match. "Anderlecht a été meilleur en première mi-temps, Saint-Trond en deuxième", explique Hasi. "Nous savions qu'il serait difficile de venir jouer ici avec le nouveau vent qui souffle depuis le début de cette saison".

"Le STVV joue de manière très compacte, avec beaucoup d'énergie et des joueurs très dynamiques dans un système bien connu. Nous devions répondre à cette énergie et nous l'avons fait en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, nous avons reculé. J'ai souvent répété à mes joueurs : nous ne devons pas faire ça, car nous ne savons pas. Nous devons aller de l'avant. Mais nous avons ainsi remis Saint-Trond dans le match. »

Cvetkovic a reçu un coup de genou et n'a pas pu continuer

Tout le monde a été surpris lorsque Hasi a remplacé Mihajlo Cvetkovic par Adriano Bertaccini à la pause. Le Serbe de 18 ans jouait très bien et constituait un point d'appui en attaque. " Cvetkovic a reçu un 'coup de jambon' juste au-dessus du genou. Celui-ci était complètement enflé. Le staff médical a tout fait pour le remettre sur le terrain, mais cela n'a pas été possible".

Et ce n'était pas le seul remplacement forcé. "Nous savions que nous devrions faire sortir Ilay Camara après une heure de jeu pour éviter les risques. Nous ne devons pas le laisser rechuter. Nathan De Cat a par ailleurs un gros moteur, mais ses muscles ne supportent pas encore l'intensité de 90 minutes et l'enchaînement des matchs. Nous ne voulons pas le perdre non plus".

Hasi a constaté - comme tout le monde - que le niveau de son équipe a baissé après chaque changement : " Les remplaçants doivent apporter plus que ce qu'ils ont montré aujourd'hui. S'ils veulent me compliquer la tâche, ils doivent le montrer sur le terrain".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
STVV
Besnik Hasi

Plus de news

"Deux poids, deux mesures ?" : Jonathan Lardot met les choses au clair après le match du Standard

"Deux poids, deux mesures ?" : Jonathan Lardot met les choses au clair après le match du Standard

20:20
Le départ de Wouter Vandenhaute solutionne tout : Marc Coucke prépare le retour d'un ancien de la maison

Le départ de Wouter Vandenhaute solutionne tout : Marc Coucke prépare le retour d'un ancien de la maison

19:00
Le nouveau chouchou de Manchester United : Senne Lammens répond aux éloges

Le nouveau chouchou de Manchester United : Senne Lammens répond aux éloges

20:00
Un indispensable à Anderlecht, une montée en puissance au Standard : voici notre 11e équipe de la semaine Analyse

Un indispensable à Anderlecht, une montée en puissance au Standard : voici notre 11e équipe de la semaine

18:40
Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : la première expérience de T1 d'Igor De Camargo tourne au vinaigre

Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : la première expérience de T1 d'Igor De Camargo tourne au vinaigre

19:40
"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

11:20
1
"C'est incompréhensible" : deux ans plus tard, Karel Geraerts à coeur ouvert sur son départ de l'Union

"C'est incompréhensible" : deux ans plus tard, Karel Geraerts à coeur ouvert sur son départ de l'Union

19:20
"Les gars ont montré une solidarité énorme" : Vincent Euvrard loue la performance du Standard face à l'Antwerp Interview

"Les gars ont montré une solidarité énorme" : Vincent Euvrard loue la performance du Standard face à l'Antwerp

18:00
📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

09:30
4
"Je suis juste en colère contre les deux individus qui ont causé tout ça" : la mise au point de Marlon Fossey

"Je suis juste en colère contre les deux individus qui ont causé tout ça" : la mise au point de Marlon Fossey

17:30
6
"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

09:00
1
Le Standard de Liège conteste la sanction requise par le parquet à l'encontre d'Adnane Abid Interview

Le Standard de Liège conteste la sanction requise par le parquet à l'encontre d'Adnane Abid

17:03
OFFICIEL : le Standard de Liège prend une décision forte suite aux jets de gobelets Interview

OFFICIEL : le Standard de Liège prend une décision forte suite aux jets de gobelets

16:40
2
🎥 Communier avec les supporters lors d'un match à huis clos : les célébrations atypiques du Standard

🎥 Communier avec les supporters lors d'un match à huis clos : les célébrations atypiques du Standard

16:20
Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

07:24
Le groupe pensait avoir perdu sur tapis vert : comment le Standard a vécu ces trois jours fous

Le groupe pensait avoir perdu sur tapis vert : comment le Standard a vécu ces trois jours fous

15:41
David Hubert de retour au Lotto Park en mode Ligue des Champions : le plan de l'Union contre l'Inter

David Hubert de retour au Lotto Park en mode Ligue des Champions : le plan de l'Union contre l'Inter

16:00
Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

15:06
5
Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

14:40
🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

06:00
L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

14:20
1
Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

15:00
"Est-ce vraiment nécessaire ?" : un ancien arbitre veut revoir le règlement après Standard - Antwerp

"Est-ce vraiment nécessaire ?" : un ancien arbitre veut revoir le règlement après Standard - Antwerp

13:30
Ce qu'il connaît du Club de Bruges ? La réponse embarrassée d'Harry Kane

Ce qu'il connaît du Club de Bruges ? La réponse embarrassée d'Harry Kane

14:00
Zulte Waregem corrige La Gantoise : Sven Vandenbroeck ne passe pas par quatre chemins

Zulte Waregem corrige La Gantoise : Sven Vandenbroeck ne passe pas par quatre chemins

12:40
La différence avec le creux de l'automne dernier ? L'Union a rappelé à Charleroi ce qui lui manquait

La différence avec le creux de l'automne dernier ? L'Union a rappelé à Charleroi ce qui lui manquait

13:00
Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

22:00
2
"Sportivement, l'Antwerp est désavantagé" : le règlement fait débat avant la reprise du match du Standard

"Sportivement, l'Antwerp est désavantagé" : le règlement fait débat avant la reprise du match du Standard

12:20
Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

11:40
Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

20:40
Un arrêt venu d'ailleurs : Thibaut Courtois sauve (encore) le Real Madrid en Liga

Un arrêt venu d'ailleurs : Thibaut Courtois sauve (encore) le Real Madrid en Liga

12:00
1
Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

07:00
Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

11:00
Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

10:30
"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

10:00
10
Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

08:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved