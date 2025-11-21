Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Malgré une supériorité numérique de près de 70 minutes, le Standard a été accroché à Sclessin par Zulte Waregem, ce vendredi soir. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (6,5)

Quasiment rien à se mettre sous la dent, jusqu'à la 77e minute et sa très belle parade sur la frappe d'Erenbjerg.

Henry Lawrence (5,5)

Son jeu offensif a fait du bien par rapport à la sobriété de Karamoko à ce poste. Des centres intéressants, qui n’ont pas trouvé preneur. Peu de travail défensif.

Josué Homawoo (5,5)

Beaucoup de sobriété dans son jeu. Peu de risques pris, mais peu d’erreurs commises. Il n’est pas encore le patron de la défense qu’il pourrait être.

Daan Dierckx (6)

Un bon retour dans la défense, malgré l’une ou l’autre petite approximation. Beaucoup de duels gagnés sur les dégagements de Gabriël. A tenté quelques fois sa chance, de loin ou de la tête, sans réussite.

Tobias Mohr (5,5)

A de moins en moins peur de son dos lorsqu’il se projette et sait de mieux en mieux le gérer. Doit désormais se montrer plus précis dans ses centres, plus tranchant dans le dernier tiers adverse et éviter de trop se jeter lorsque son opposant arrive en un contre un.

Ibrahim Karamoko (5,5)

Retour réussi dans un rôle de numéro 6. Il a mieux su mettre le pied que Sahabo au Stayen et a récupéré davantage de ballons. Remplacé de manière assez étonnante à la pause.

Nayel Mehssatou (4)

Assez effacé au milieu de terrain. Difficile de mesurer son impact, mais il ne semble pas assez élevé. Donne de bons ballons, mais reste brouillon et sort parfois de sa position à mauvais escient. Remplacé par Nkada au repos et donc « victime » du changement offensif de Vincent Euvrard.

Mohammed El Hankouri (6,5)

Un bien meilleur match que face à Saint-Trond, avec beaucoup plus de danger apporté. A montré sa capacité à organiser le jeu, tout en restant capable de distiller des ballons dans le bon espace. Lui aussi peut encore se montrer plus tranchant dans le dernier geste.

Adnane Abid (6)

Apprécie combiner dans les petits espaces, notamment avec El Hankouri. Ses dribbles font mal mais ne se concrétisent pas encore assez souvent en occasions. Doit encore se montrer plus concret en zone de conclusion.

Rafiki Saïd (6)

Doit faire attention à ne pas vouloir en faire trop quand il reçoit le ballon en bonne position, même s’il a encore montré son côté redoutable en un contre un. Plusieurs tentatives repoussées par Gabriël.

Thomas Henry (4)

Difficilement trouvable, malgré ses efforts visibles. Pour une fois dans une position idéale, il manque une grosse occasion en début de seconde période. Match très terne.

Hakim Sahabo (4,5)

Monté pour créer plus de jeu que Karamoko en supériorité numérique, il a conservé, comme souvent, un déchet trop important et n'a pas eu de réel impact.

Timothé Nkada (4)

N’a pas contribué au jeu et a attendu le ballon, qui n’est jamais venu.

Non-notés : Alexandro Calut, Dennis Ayensa, Marco Ilaimaharitra.