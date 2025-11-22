Une nouvelle blessure au Standard, où Vincent Euvrard réprimande un joueur : "Ça ne peut pas arriver"

Vincent Euvrard n'avait pas le sourire en conférence de presse après le partage entre le Standard et Zulte Waregem. Le T1 des Rouches comprend les sifflets du public de Sclessin après la rencontre.

Vincent Euvrard avait la mine basse en conférence de presse après le partage entre le Standard et Zulte Waregem. Le T1 des Rouches a vu son équipe incapable de faire la différence en supériorité numérique, malgré deux changements réalisés à la pause.

Timothé Nkada a remplacé Nayel Mehssatou pour apporter plus de poids devant, ce qui n’a pas été une réussite, tandis que Hakim Sahabo a remplacé, de manière plus surprenante, Ibrahim Karamoko.

"Il était blessé", a justifié Vincent Euvrard, "mais Hakim Sahabo est quelqu’un qui met normalement plus de rythme et peut donner des passes plus tranchantes qu’Ibrahim. Mais il ne pouvait plus continuer avec sa jambe."

Marco Ilaimaharitra n'avait pas le choix

Les changements du T1 des Rouches n’ont décidément pas été payants puisque Marco Ilaimaharitra, averti cinq minutes plus tôt, a été exclu en fin de match. Sans lui, Ementa partait au but et aurait pu faire 0-1 au début du temps additionnel.

S'il ne tire pas son maillot, il partait seul au but. Donc oui, c'est une carte rouge. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire de se retrouver dans cette situation, car il y a normalement Calut derrière et Marco devant lui. Ça ne peut jamais arriver qu'un joueur rate le ballon et que l'autre doive prendre la carte rouge.

Je comprends les coups de sifflet"

Les joueurs du Standard ont déçu et ont été sifflés par leurs supporters après la rencontre. Une réaction que Vincent Euvrard comprend. "Les coups de sifflet, je les comprends. On a trop peu montré pour exciter les supporters."

"Ils ont été magnifiques depuis que je suis arrivé, on a su faire vibrer le stade dans différents matchs, notamment contre Bruges à 10 contre 11, ce qui montre que les grosses équipes ont aussi du mal à se créer des opportunités. Malheureusement, ils ont quand même eu ce moment de qualité tout à la fin. Même contre Saint-Trond, ils ont été derrière nous, même si ce n’était pas beau à voir non plus. Donc, leurs coups de sifflets, c’est totalement normal", a conclu le T1 des Rouches.