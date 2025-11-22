🎥 Daan Dierckx ne se cache pas après la nouvelle déception du Standard : "Je dois quand même dire la vérité"

Malgré une supériorité numérique de 70 minutes, le Standard n'a jamais trouvé la faille face à Zulte Waregem, ce vendredi soir. Daan Dierckx affichait toute sa déception et toute sa lucidité à notre micro.

En supériorité numérique pendant 70 minutes, le Standard n’a pas trouvé la faille et a été accroché par Zulte Waregem sur sa pelouse, ce vendredi soir. Après la rencontre, Daan Dierckx montrait de la lucidité à notre micro : les Rouches n’ont pas été assez bons.

"Ce n’est pas difficile, la qualité n’était pas là. C’est tout. C’est la dernière passe, le placement… On doit être frustrés aujourd’hui, déçus. On a laissé trois points ici. On n’a pas fait assez, on doit réfléchir à comment on va progresser ensemble."

"C’est la concentration, c’est la faim de marquer. Ce n’était pas là. À la fin, on joue avec trois attaquants. Si tu ne peux pas marquer à 11 contre 10 pendant 70 minutes, tu dois te poser des questions."

Daan Dierckx ne mache pas ses mots

"C’est dommage. En première mi-temps, ce n’était pas mal. En seconde, on n’a pas bien joué et on a laissé de l’espace en contre, même s’ils étaient un peu morts. On devait toujours gagner ce match. Je ne veux pas être trop négatif, mais je dois rester vrai. Ce n’était pas assez."

Symbole du mutisme des Liégeois, Daan Dierckx est allé jusqu'à personnellement tenter sa chance, de la tête ou de loin. Sans réussite. "On peut jouer de l'extérieur à l'intérieur pendant 150 minutes sans marquer. J'avais l'envie de le faire, j'ai essayé d'y aller moi-même, mais ça n'a pas réussi", a-t-il conclu, déçu.