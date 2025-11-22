Vincent Euvrard et le Standard étaient proches de la catastrophe : "La carte rouge n'a pas facilité le match"

Vincent Euvrard n'avait pas une mine des grands soirs en conférence de presse. Et on peut le comprendre. En supériorité numérique pendant 70 minutes, son équipe n'a pas su faire la différence contre Zulte Waregem, ce vendredi soir, et a perdu deux nouveaux points précieux.

Le Standard espérait lancer la 15e journée de Jupiler Pro League, la dernière du premier tour, par une victoire contre Zulte Waregem. Les Rouches, pourtant en supériorité numérique, se sont cependant heurtés au bon bloc du promu et n’ont pas su faire la différence.

"Zulte a mieux commencé le match que nous, les cinq ou dix premières minutes. Ils ont été dangereux dans le rectangle, puis on a repris le match en main après 10 minutes. Avant la carte rouge, on commençait déjà à dominer et à les repousser dans leur camp. Après la carte rouge, ce n’est pas spécialement plus facile, car les espaces deviennent plus fermés", soulignait Vincent Euvrard en conférence de presse.

"Le plus grand moment de la première mi-temps, c’est la transition en 4 contre 3 qui peut être but (une frappe de Saïd et la reprise contrée d’El Hankouri). Mais sinon, tu sais qu’à ce moment-là, tu dépends d’une bonne action ou d’un dribble qui nous a manqué. On commence bien le deuxième acte, avec la grosse occasion de Thomas (Henry, de la tête). Mais les deux ou trois grosses occasions que tu as, il faut les mettre au fond et on ne l’a pas fait."

Stérile devant, le Standard peut remercier Matthieu Epolo

Vincent Euvrard a vu son équipe faiblir dans la rencontre et est conscient qu’elle aurait même pu être battue ce vendredi soir si son gardien n’avait pas fait l’arrêt qu’il fallait alors qu’il avait passé la soirée, jusque-là, à ne pas avoir très chaud et à presque se tourner les pouces entre les perches, faute de ballons venant en sa direction. Les Rouches ne sont pas passés loin de la catastrophe.

Lire aussi… Une nouvelle blessure au Standard, où Vincent Euvrard réprimande un joueur : "Ça ne peut pas arriver"›"Au rythme de la seconde période, on a manqué de créativité, de mouvement et d’un rythme précis pour marquer un but. C’était plutôt faible à la fin, et eux ont grandi en deuxième. Il y a eu la qualité individuelle de Jeppe (Erenbjerg) et un superbe arrêt de Matthieu. Puis malheureusement, on concède encore une carte rouge en fin de match. C’est une soirée décevante dans laquelle on n’a pas su faire la différence à 11 contre 10", a conclu Vincent Euvrard.