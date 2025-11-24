"Une faute brutale" : le Parquet a tranché pour l'agression de vendredi à Sclessin

Tochukwu Nnadi a été exclu contre le Standard. Le parquet s'est penché sur le cas du milieu de terrain de Zulte Waregem.

Zulte Waregem a dû jouer pendant plus de 70 minutes sans Tochukwu Nnadi contre le Standard. Le Nigérian de 22 ans s'est rendu coupable d'une vilaine semelle sur Ibrahim Karamoko, la carte rouge était tout simplement logique.

🟥 | Tochukwu Nnadi est expulsé en début de rencontre. 😬⌛️ #STAZWA pic.twitter.com/y2d4STw2nN — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 21, 2025

Le Parquet de l'Union Belge a analysé la phase, la qualifiant de faute brutale, mettant en danger l'intégrité physique de l'adversaire. Il a proposé une suspension de trois matchs (deux recontres effectives et une avec sursis), assortie d'une amende de 2500 euros.

Un verdict qui aurait pu être plus lourd encore

Ce genre de phase est synonyme de suspensions allant de deux à cinq matchs. Le caractère non-intentionnel de l'action et le casier disciplinaire relativement vierge du joueur expliquent que la fourchette basse ait été privilégiée.

Si Zulte Waregem accepte la proposition, Tochukwu Nnadi manquerait les deux prochaines journées de championnat contre Louvain et La Louvière (après avoir déjà manqué presque toute la rencontre à Sclessin).

"Si cette proposition n'est pas acceptée, le Parquet de l'Union Belge se réserve le droit de demander une sanction disciplinaire plus sévère lors de l'audience", peut-on lire dans le communiqué officiel. Le dossier irait alors devant la Commission des litiges.