Quand Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard pour jouer la CAN ? "Ils l'ont voulu, et ils l'ont eu"

Matthieu Epolo sera bien de la partie vendredi prochain contre Louvain. Le portier du Standard s'envolera ensuite pour le Maroc afin de disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec la République démocratique du Congo.

Battu, voire humilié à Dender en Coupe de Belgique, le Standard a su relever la tête pour s'imposer sur la pelouse du Cercle de Bruges ce samedi (1-2). Sans briller, les Rouches ont pu compter sur trois hommes forts qui ont fait la différence : Matthieu Epolo, Ibe Hautekiet et Timothé Nkada.

Venu se présenter à notre micro dans la zone mixte du Jan Breydelstadion après la rencontre, Matthieu Epolo a fait part de sa satisfaction quant à l'envie de mieux faire affichée par l'équipe, ainsi que du fait que le Standard devait rester humble et continuer à préparer ses prochaines échéances.

Quand Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard pour jouer la CAN ?

Des prochaines échéances que manquera Matthieu Epolo, qui s'apprête à s'envoler pour le Maroc afin de disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec la République démocratique du Congo. Un point restait à éclaircir concernant son départ : combien de matchs allait-il manquer, et quand partirait-il exactement pour la CAN ? Serait-il en mesure de tenir son rang vendredi prochain contre Louvain ?

"Oui, je jouerai mon dernier match de l'année civile vendredi, puis je m'envolerai pour la CAN", a-t-il assuré. Le souhait de Vincent Euvrard, qui était de conserver son gardien le plus longtemps possible, sera donc respecté.

"Oui, le club le voulait et l'a obtenu", a souri Matthieu Epolo, qui ratera donc le déplacement à Dender en championnat et la réception de Saint-Trond. Rafiki Saïd, probablement sélectionné avec les Comores, sera dans le même cas.