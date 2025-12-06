Analyse Trois joueurs à sortir du lot, deux en échec : les notes du Standard après le succès au Cercle de Bruges

Trois joueurs à sortir du lot, deux en échec : les notes du Standard après le succès au Cercle de Bruges
Le Standard s'est imposé au Cercle de Bruges, ce samedi, dans le cadre de la 17e journée de la Jupiler Pro League. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (7)
Un arrêt important à 0-1, suivi d'un bon positionnement pour empêcher Adewumi de gagner son face-à-face et égaliser. Il affiche de plus en plus de sérénité, à la fois dans son attitude et dans ses prises de balle, notamment sur phase arrêtée. Un superbe arrêt sur la ligne sur la tête de Ravych, puis battu quelques instants plus tard sans ne rien pouvoir faire. Le Congolais aurait mérité une clean-sheet.

Henry Lawrence (5)
Match léger. Souvent dépassé et utilisé en tant que troisième défenseur central en possession de balle, ce qui ne permet pas de mettre en lumière ses qualités offensives. Beaucoup de longs ballons manqués et quelques moments de panique.

Ibe Hautekiet (7)
Un match dans le match avec Steve Ngoura, bien géré. Beaucoup de ballons écartés de la tête et une présence constante dans les duels, tant au sol que dans les airs. Déviation de la tête très subtile pour faire 0-2. Un match complet de sa part.

Josué Homawoo (4)
Trois interventions manquées dans la première demi-heure, plusieurs duels de la tête perdus face à Utkus sur phases arrêtées. Peut remercier Hautekiet d'avoir sauvé les meubles à l'une ou l'autre reprise.

Dans la douleur en fin de match, le Standard s'impose au Cercle et grimpe provisoirement dans le top 6
Souvent mis en difficulté en phase défensive, pas assez précis en phase offensive ni sur corner. Botté en première zone, l’un de ses coups francs a toutefois trouvé la tête d’Ibe Hautekiet pour le 0-2. Surmonté très facilement par la passe de Minda sur la réduction du score du Cercle.

Marco Ilaimaharitra (5)
Auteur d'une semelle après 23 minutes, ce qui lui vaudra d'être à nouveau suspendu contre Louvain. Souvent dépassé, il a donné beaucoup de consignes, a parfois semblé reprocher le placement de certains coéquipiers, mais n'a lui-même pas été l'auteur d'une grande prestation, malgré son travail de l'ombre à côté duquel on ne peut pas passer.

Casper Nielsen (6)
Il a envoyé de nombreux parpaings dans la profondeur qui n'ont pas trouvé preneur, mais l'un d'eux a parfaitement lancé Timothé Nkada pour le 0-1. A souvent couru derrière le ballon, le Standard ne l’ayant pas beaucoup eu. Cela n'a jamais été sa tasse de thé, mais il a affiché une combativité irréprochable dans ces conditions.

Mohammed El Hankouri (5)
A essayé de créer du jeu, mais le Standard n’a pas suffisamment eu la maîtrise du ballon pour l’aider. Comme Abid et Nielsen, il a reçu la consigne de lancer directement Nkada dans la profondeur, ce qui a provoqué un peu de déchet. Il reste un joueur capable de créer des différences en une action, ce qui manque encore chez les Rouches.

Adnane Abid (4)
Prestation terne. Le Standard n'a pas souvent eu le ballon et a systématiquement tenté d’alerter Nkada dans la profondeur. Les créateurs de jeu, comme Abid, ont donc été quelque peu mis sous silence. Et encore plus sur l’aile droite, dans le chef d’Abid, qui se sent mieux dans l’axe. Il s’est souvent recentré, sans succès, n’ayant pas souvent su trouver ses coéquipiers.

Dennis Ayensa (6)
Pas toujours avec une grande justesse, mais il a couru sur tout ce qu'il a pu, a dérangé la défense du Cercle et a permis au Standard de trouver des décalages. Premier déclencheur du pressing, il est un élément très précieux, même s’il n'est pas le joueur le plus esthétique sur un terrain.

Timothé Nkada (7)
Souvent alerté dans la profondeur, peu souvent trouvé. Le geste parfait pour faire 0-1, avec ce petit lob sur Maxime Delanghe. Précieux dans la conservation du ballon quand il a été lancé en profondeur, même dans des situations peu évidentes. Le Français a fait son match.

Non notés (car montés après la 60e minute) : Nayel Mehssatou, Rafiki Saïd, Thomas Henry, Léandre Kuavita.

