Un absent de longue date proche du retour au Standard, et deux incertains pour le déplacement au Cercle

Marlon Fossey, David Bates, Daan Dierckx et Boli Bolingoli sont forfaits pour le déplacement du Standard au Cercle de Bruges, ce samedi. Rafiki Saïd et Ibrahim Karamoko sont incertains, tandis que Boli Bolingoli est proche de faire son retour.

Plein de hauts et de bas depuis le début de la saison, le Standard doit une nouvelle fois relever la tête après la triste élimination à Dender en Coupe de Belgique. Au programme, un déplacement au Cercle de Bruges, ce samedi (16h00).

En conférence de presse ce jeudi, Vincent Euvrard a premièrement fait le point sur son infirmerie. Deux joueurs sont encore incertains : Rafiki Saïd et Ibrahim Karamoko, sorti sur blessure dès la vingtième minute cette semaine.

"Marlon Fossey, David Bates, Daan Dierckx et Boli Bolingoli sont toujours blessés. Rafiki Saïd s'est un peu entraîné ce matin, on verra la réaction. La durée de son incapacité n'est pas encore très claire. On doit le juger jour après jour et je n'ai pas encore su discuter avec le staff médical après la séance du jour", a déclaré le T1 des Rouches. "Ibrahim Karamoko est douteux à cause de sa cheville. Il ne s'est pas encore entraîné."

Boli Bolingoli s'entraîne, mais le staff médical reste prudent

Une longue liste de joueurs blessés, qui devrait se raccourcir dans les prochaines semaines, sauf nouveau pépin. Rafiki Saïd ne devrait plus en avoir pour longtemps, mais il devrait bientôt partir à la Coupe d'Afrique des Nations avec les Comores. Les absences d'Ibrahim Karamoko (si son indisponibilité au Cercle est confirmée) et de Daan Dierckx ne seront pas non plus très longues. Et un blessé de longue date est sur le point de faire son retour.

"Boli Bolingoli s'entraîne avec le groupe depuis un peu de temps, et ça va bien. Mais c'est une décision du staff médical d'avoir plus de patience avec lui au vu de son historique de blessures et du fait qu'il ait rechuté très rapidement après son retour. On vise le match contre Saint-Trond, le dernier de l'année civile, juste par prudence", a avoué Vincent Euvrard, qui a donc confirmé que Marlon Fossey et David Bates ne rejoueront pas avant 2026.