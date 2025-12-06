Interview Onur Cinel frustré après Cercle - Standard : "Peut-être qu'il faut être la moins bonne équipe pour gagner"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire

Photo: © photonews

Onur Cinel ne pouvait pas cacher sa frustration après la défaite de son Cercle de Bruges face au Standard, ce samedi. L'entraîneur allemand estime que les Groen & Zwart étaient la meilleure équipe sur le terrain et regrette que la pièce ne tourne que rarement du bon côté pour les Brugeois.

Onur Cinel avait la mine basse en conférence de presse après la défaite du Cercle de Bruges face au Standard. L'entraîneur des Groen & Zwart a vu son équipe réaliser un bon match malgré avoir encaissé deux buts évitables, et regrettait que la pièce ne tombe toujours pas du bon côté.

"On a bien commencé la rencontre, avec ce premier but annulé pour quelques centimètres après plusieurs minutes de vérification. C'est un but qui peut changer le match. Ensuite, on encaisse beaucoup trop facilement, avec un long ballon dans le dos de notre défense et un coup de pied arrêté. On a eu de grosses occasions pour réduire l'écart avant le repos, mais on n'a pas su le faire. On est rentrés à 0-2 au repos en étant la meilleure équipe sur le terrain, ce qui est frustrant et difficile à accepter", analysait l'Allemand.

On est rentrés à 0-2 au repos en étant la meilleure équipe sur le terrain"

"En deuxième mi-temps, on a marqué ce but qui nous a rendu de l'énergie, on a encore eu de très grosses occasions d'égaliser avec la tête de Christiaan Ravych (repoussée sur la ligne par Epolo) et le tir de Steve Ngoura."

Lire aussi… Vincent Euvrard soulagé après le succès du Standard : "C'était la grande différence entre nous et le Cercle""On aurait au moins pu égaliser. On était la meilleure équipe dans ce match et je dois admettre que c'est frustrant de le perdre. Sur 17 matchs, on a été la meilleure équipe à 10 ou 12 reprises, mais on n'en a gagné que deux. Cela signifie que l'on doit s'améliorer dans les deux rectangles."

Onur Cinel ne sait plus comment inverser la tendance au Cercle de Bruges

Comme le soulignait Vincent Euvrard avant la rencontre, le Cercle de Bruges est l'équipe la moins bien payée en Jupiler Pro League par rapport aux occasions qu'elle crée chaque semaine.

Ce samedi encore, les Brugeois ont eu numériquement plus de dangers que les Liégeois, mais on ne peut pas non plus écrire qu'ils aient mis une immense pression devant la cage de Matthieu Epolo, du moins pendant 80 minutes. Le point faible de ce Cercle de Bruges se situe dans les deux rectangles, qui représentent pourtant les zones les plus importantes au football.

Peut-être qu'il faut être la moins bonne équipe pour gagner les matchs"

"C'est aussi là que je sens que le sac à dos que porte cette très jeune équipe est un peu trop lourd. Ils sont dans une telle période depuis plus d'un an, avant même que je n'arrive, et c'est difficile d'améliorer ça. Je ne peux pas blâmer mes joueurs. Ils donnent tout, et je le répète, ils étaient la meilleure équipe aujourd'hui."

"Peut-être qu'il faut être la moins bonne équipe pour gagner les matchs, mais ce n'est pas dans ma mentalité. Cette période est très difficile pour ces jeunes joueurs. On a besoin d'un peu plus de chance et d'efficacité dans les deux rectangles, c'est ce qui nous manque depuis le début de la saison. On mérite mieux que ce qui nous arrive et que notre position actuelle", a conclu Onur Cinel.

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
