Vincent Euvrard soulagé après le succès du Standard : "C'était la grande différence entre nous et le Cercle"

Sans véritablement briller dans le jeu et en souffrant dans les dernières minutes, le Standard a décroché une victoire importante sur la pelouse du Cercle de Bruges ce samedi, qui lui permet de virtuellement intégrer le top 6 en attendant les autres résultats du week-end. C'est donc un Vincent Euvrard bien plus satisfait qu'il y a quatre jours qui s'est présenté en conférence de presse pour faire part de son analyse de la rencontre.

"C'est une belle victoire dans l'ensemble. On n'a pas bien commencé la rencontre. Dans les cinq premières minutes, on perdait tous les duels et le Cercle était plus réactif que nous. On échappe à l'ouverture du score grâce au hors-jeu. C'était limite, mais il s'agit d'une décision correcte. Peu avant la 10e minute, on est rentrés dans le match ; on a atteint leur rectangle et on s'est créé quelques corners.

"Aujourd'hui, la grande différence a été qu'on a su prendre nos moments et les convertir, ce que le Cercle n'a pas réussi à faire. Ils ont aussi eu de grosses occasions, dès la première période, après deux pertes de balle de notre part. De notre côté, en fin de première période, on a su inscrire ce deuxième but. À ce moment-là du match, on était costaud dans les duels et on avait la maîtrise du jeu."

Le Standard voulait gérer, mais a trop reculé en fin de match

Avec deux buts d'avance au repos, le Standard a joué un cran plus bas en seconde période pour contrôler la rencontre. Cependant, la pression devant le rectangle de Matthieu Epolo s'est accentuée et la défense du Standard a fini par craquer à une reprise. En fin de match, le Cercle a poussé pour tenter d'égaliser, en vain.

"En deuxième période, on a voulu contrôler. Il fallait former un bon bloc et ne pas laisser trop d'espace au Cercle, qui crée beaucoup d'occasions en contre-attaque. On ne voulait pas prendre de risques dans notre jeu, et on a bien contrôlé le match. Leur but a fait revivre le stade et nous a fait serrer les fesses, mais on a bien survécu, en se battant. Il y avait besoin d'une réaction après la défaite à Dender, et il y en a eu une. Cela fait deux victoires consécutives en déplacement en championnat, c'est une bonne chose."

Le plus grand danger était de perdre la balle et de leur offrir un contre."

"C'est clair qu'on espère toujours mettre une pression plus haute et dépasser le milieu de terrain pour jouer dans leur camp. Mais leur pressing nous a empêchés de garder le ballon trop longtemps et de le faire tourner, car le plus grand danger était de perdre la balle et de leur offrir un contre."

"Ce n'était pas le but de ne plus toucher le ballon, et je ne pense quand même pas que c'est ce qu'on a fait. Il y avait aussi de la fatigue en fin de match, quelques joueurs étaient près des crampes", a conclu un Vincent Euvrard qui se réjouit de la mentalité de son équipe et, bien entendu, de la victoire finale.