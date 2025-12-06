Suis Cercle de Bruges - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.
Date: 06/12/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 17
Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)
Loïc Woos
Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
Photo: © photonews

Battu à Dender en Coupe de Belgique, le Standard doit relever la tête au Cercle de Bruges ce samedi. Les Rouches pourraient virtuellement intégrer le top 6 en cas de victoire.

Avec OHL, La Gantoise, Saint-Trond et Dender, Vincent Euvrard a connu quatre défaites particulièrement contraignantes depuis son arrivée sur le banc du Standard.

En conférence de presse ce jeudi, le T1 des Rouches se réjouissait que son équipe ait su réagir après les trois premiers revers, ce qui le rend optimiste pour ce déplacement au Cercle de Bruges.

Ce match sera capital pour les Rouches, qui n'ont plus qu'une seule compétition à disputer après leur élimination en Coupe de Belgique. Le top 6, qui n'est jamais qu'à deux points malgré des résultats très irréguliers, reste plus que jamais la priorité.

Pour cela, le Standard n'aura pas le droit à l'erreur sur la pelouse du Cercle de Bruges, avant-dernier du championnat. Le Matricule 16 n'aura d'autre choix que de prendre les trois points.

Moralement, une victoire ferait également beaucoup de bien aux Liégeois, qui entreraient virtuellement dans le top 6 en attendant les autres résultats du week-end. Cercle de Bruges - Standard, une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Cercle de Bruges - Standard

Cercle de Bruges gagne
Partage
Standard gagne
Cercle de Bruges Cercle de Bruges gagne Partage Standard Standard gagne
31.21% 34.75% 34.04%
Les plus populaires
1-1
(77x)		 1-2
(52x)		 2-1
(48x)

Comparatif Cercle de Bruges - Standard

Classement

15
8

Points

13
21

Gagner

2
6

Perdre

7
7

Buts inscrits

19
14

Buts reçus

24
19

Cartes jaunes

30
35

Cartes rouges

1
6

face-à-face remportés

10
11
30
23/08 18:15 Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
01/02 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Standard Standard
23/11 18:15 Standard Standard 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
26/01 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Standard Standard
19/08 16:00 Standard Standard 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
27/05 20:45 Standard Standard 0-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
29/04 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 Standard Standard
04/02 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Standard Standard
07/08 13:30 Standard Standard 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
05/02 18:30 Standard Standard 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
23/10 16:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Standard Standard
03/07 16:30 Standard Standard 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
17/01 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Standard Standard
08/08 19:00 Standard Standard 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
01/12 18:00 Standard Standard 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
27/07 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Standard Standard
10/03 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
11/08 18:00 Standard Standard 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
27/02 20:30 Standard Standard 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
29/10 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Standard Standard
01/02 18:00 Standard Standard 4-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
04/12 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Standard Standard
29/09 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-5 Standard Standard
16/02 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Standard Standard
26/10 20:30 Standard Standard 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
29/01 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Standard Standard
25/09 20:30 Standard Standard 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
26/12 13:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Standard Standard
11/09 20:00 Standard Standard 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
07/05 19:30 Standard Standard 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
09/04 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 Standard Standard
29/12 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Standard Standard
23/09 20:30 Standard Standard 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
01/03 20:30 Standard Standard 4-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
05/10 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Standard Standard
27/02 20:45 Standard Standard 4-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
03/02 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 Standard Standard
30/01 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Standard Standard
19/08 18:00 Standard Standard 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
03/03 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Standard Standard
23/09 18:00 Standard Standard 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
22/09 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 Standard Standard
18/02 20:00 Standard Standard 7-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
19/09 19:00 Standard Standard 0-5 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
17/09 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 Standard Standard
31/01 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
29/01 20:00 Standard Standard 4-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
23/08 19:00 Standard Standard 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
22/08 15:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-3 Standard Standard
21/02 20:00 Standard Standard 7-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
20/09 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Standard Standard
Un absent de longue date proche du retour au Standard, et deux incertains pour le déplacement au Cercle

Un absent de longue date proche du retour au Standard, et deux incertains pour le déplacement au Cercle

04/12

Marlon Fossey, David Bates, Daan Dierckx et Boli Bolingoli sont forfaits pour le déplacement du Standard au Cercle de Bruges, ce samedi. Rafiki Saïd et Ibrahim Karamoko son...

"On n'avait pas de tactique" : Ibe Hautekiet critique lourdement Mircea Rednic avant Cercle - Standard

"On n'avait pas de tactique" : Ibe Hautekiet critique lourdement Mircea Rednic avant Cercle - Standard

04/12

En ressassant la rencontre de la phase aller entre le Standard et le Cercle de Bruges, Ibe Hautekiet n'a pas eu des mots très tendres envers l'ancien entraîneur des Rouches...

Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi"

Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi"

05/12

En conférence de presse, Ibe Hautekiet n'a pas écarté l'idée de prolonger son contrat au Standard, qui expire le 30 juin 2027. Le défenseur central en a déjà discuté avec l...

Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard"

Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard"

05/12

Ce n'est pas tant la piètre performance produite à Dender qui a énervé Vincent Euvrard mardi soir, mais plutôt l'état d'esprit affiché par certains de ses joueurs. L'entraî...

Aucune comparaison avec Dender : pourquoi le match du Standard au Cercle de Bruges sera totalement différent

Aucune comparaison avec Dender : pourquoi le match du Standard au Cercle de Bruges sera totalement différent

05/12

Sous les ordres de Vincent Euvrard, le Standard a toujours su réagir après une défaite contraignante. Il faudra de nouveau le démontrer ce samedi sur la pelouse du Cercle d...

Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges

Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges

06:00

Le Standard se déplace au Cercle de Bruges ce samedi (16h), dans le cadre de la 17e journée de Pro League. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:15 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 20:45 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
