Le changement qui pourrait permettre à la RAAL de se réinventer : "C'est un duo prometteur"

Le changement qui pourrait permettre à la RAAL de se réinventer : "C'est un duo prometteur"

La Louvière n'a pas profité de ses temps forts et a été punie par Dender. Jerry Ariyie et Pape Moussa Fall ont encore des choses à apprendre mais sont appelés à tirer l'équipe vers le haut ces prochaines semaines.

Avec son doublé en coupe sur la pelouse du Beerschot, Pape Moussa Fall n'a presque pas laissé le choix à Frédéric Taquin de le titulariser contre Dender. L'ancien attaquant de Seraing s'est montré à la hauteur, avec un nouveau but. Mais au-delà de ça, son profil pourrait redynamiser l'attaque louviéroise.

Du dynamisme, Oucasse Mendy (victime de ce changement en pointe) n'en manque pourtant pas. Son pressing et sa hargne ne laissent que rarement respirer les défenseurs adverses. Mais Fall a montré qu'il pouvait apporter plus de présence dans le rectangle adverse, ce qu'il a longtemps manqué à l'équipe.

Face à Dender, la RAAL a livré l'un de ses matchs les plus offensifs de la saison. La physionomie de la rencontre y est pour quelque chose, mais la présence de Fall également. Avant même l'ouverture du score précoce des visiteurs, son double mètre avait déjà poussé ses coéquipiers à centrer plus rapidement.

Des profils qui matchent

Sa complémentarité avec Jerry Afriyie pourrait également être un atout. Le duo pourrait revisiter un classique du football : un petit format très vivace et assez fin techniquement tournant autour d'un grand costaud. Hier, Fall a d'ailleurs marqué sur un magnifique effort de son compère d'attaque le long de la ligne de but. Il a tout fait pour lui rendre la pareille en début de seconde mi-temps avec une excellente remise pour lui ouvrir le chemin du but, mais Afriyie s'est montré moins adroit dans le dernier geste.

Lire aussi… "On a bien su se tirer la bourre" : ces anciens de Charleroi et Seraing qui ont fait très mal à la RAAL"L'alchimie est bonne. Ils ont pesé sur la défense de Dender et ont créé des occasions. Maintenant, il va falloir les concrétiser. Mais c'est une association qui est prometteuse. Ce sont des garçons qui vont grandir. Ce qu'ils ratent aujourd'hui, ils ne le rateront plus dans un an ou deux, explique Frédéric Taquin en conférence de presse.

C'est là toute l'équation de la RAAL : respectivement âgés de 18 et 21 ans, Afriyie et Fall représentent cet enthousiasme qui n'a cessé de caractériser l'équipe depuis la découverte de la division. Comme pratiquement toute le groupe, aucun des deux n'avait déjà goûté à la D1A. Il semble donc inévitable de devoir en accepter les ratés et l'irrégularité.

