Réaction "Ça aussi, ça me touche" : Frédéric Taquin n'a pas reconnu son équipe...ni certains supporters

Scott Crabbé depuis La Louvière
| Commentaire
"Ça aussi, ça me touche" : Frédéric Taquin n'a pas reconnu son équipe...ni certains supporters
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Frédéric Taquin était abattu après la défaite de la RAAL contre Dender. Il regrettait le manque de réaction des siens après le deuxième but, mais aussi certaines critiques qui ont fusé depuis les tribunes.

 La semaine aurait pu être parfaite ou presque pour la RAAL après avoir empêché Charleroi de prendre sa revanche dans le derby hennuyer puis cette qualification pour les quarts de finale de la Coupe. Mais cette défaite contre Dender apparaît comme un très gros coup sur la tête. Le match était pointé comme capital depuis plusieurs semaines, la déception est à la hauteur de l'attente.

"Je n'avais pas encore été une seule fois déçu d'un match avant ce soir. On commence bien le match, on concède ce penalty de manière très évitable. Mais on continue à être agressifs, on gagne les deuxièmes ballons, on a le bon goût d'égaliser. Seulement, on rate énormément par la suite", regrette Frédéric Taquin en conférence de presse.

L'entraîneur louviérois ne qualifierait pas le match de mauvais mais n'a pas reconnu son équipe sur plusieurs aspects : "J'ai le sentiment qu'on a joué un football différent de d'habitude. Quand tu joues un football plus entreprenant, tu dois avoir plus de justesse et être concret devant le but. Si tu ne parviens pas à marquer sur tes occasions, c'est compliqué. L'adversaire ne va pas te rater. Et il ne nous a pas ratés".

Retrouver les valeurs qui font la force du groupe

Les Loups parviennent souvent à faire déjouer leurs adversaires. Mais défensivement, ils n'ont pas toujours été irréprochable hier soir : "En ayant la possibilité d'attaquer tout le temps, on tombe dans une certaine désorganisation. Sur le deuxième but, c'est inadmissible. On n'a jamais pris un but pareil. Je n'ai pas reconnu mon équipe. On était décousus, ça a manqué d'un peu de tout".

Lire aussi… Pape Fall prometteur, l'entrejeu dans un jour sans : les notes de la RAALMais ce qui atteint le plus Frédéric Taquin, c'est la non-réaction après ce but du 1-2 : "On a toujours su renverser des situations. C'est l'une de nos forces depuis plusieurs années. La réaction après le premier but est bonne, on était de nouveau dans notre ADN, mais je ne m'explique pas comment on a pu sombrer après le deuxième. Au lieu de nous pousser à nous rebeller, ça nous a mis un coup sur la cafetière. C'est là que j'ai du mal".

"Ça arrive de prendre un but. Mais il faut pouvoir se relever. Je nous ai sentis groggys, sans réaction. Il nous manquait ce petit supplément d'âme qui nous caractérise. C'est ce qui me fait mal. Je relativise toujours en trouvant du positif, mais aujourd'hui, je suis vraiment abattu. On aurait pu jouer encore 20 minutes de plus, nous n'aurions pas marqué", poursuit-il.

Le T1 hennuyer a également été peiné par la réaction d'une partie du public. Pas par celle des Ultras et d'autres sympathisants qui ont chanté pendant tout le match et applaudi l'équipe malgré la défaite. Mais bien par certains commentaires qui ont fusé autour du banc de touche : "Il y a une petite partie du public qui est un peu bougonne. Je trouve ça dommage : quand tu vois comment nos garçons se battent depuis des mois dans une division qu'ils découvrent, la joie qu'on a pu offrir avec des matchs exceptionnels...".

Frédéric Taquin en avait gros sur le coeur : "Tu peux perdre dans ton stade, ça arrive. Et on vient dire que c'est honteux ? Ça aussi, ça me touche. On a besoin de gens qui nous soutiennent, de positivisme. Je suis conscient de la déception après une défaite, mais il faut respecter le travail fourni par tout ce club. Je suis là depuis neuf ans, je me permets de le dire : je n'aime pas". La défaite d'hier soir laissera donc clairement des traces. Mais s'il y a bien un moment où tout un club doit rester uni pour retrouver cette capacité de renverser des montagnes, c'est maintenant.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
FCV Dender EH
Frédéric Taquin

Plus de news

Pape Fall prometteur, l'entrejeu dans un jour sans : les notes de la RAAL

Pape Fall prometteur, l'entrejeu dans un jour sans : les notes de la RAAL

23:30
Après le Standard, la RAAL : Dender relance complètement la course au maintien

Après le Standard, la RAAL : Dender relance complètement la course au maintien

22:48
Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)

Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)

07:55
"Trois matchs amicaux" : Philippe Albert estime que la Belgique n'a rien à craindre dans son groupe

"Trois matchs amicaux" : Philippe Albert estime que la Belgique n'a rien à craindre dans son groupe

08:00
Même après 39 ans : un gardien belge de légende a été salué pendant le tirage

Même après 39 ans : un gardien belge de légende a été salué pendant le tirage

07:40
Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges Interview

Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges

06:00
Un tirage idéal pour la Belgique ? Voici comment Mannaert voit les choses

Un tirage idéal pour la Belgique ? Voici comment Mannaert voit les choses

07:00
Juste à temps : une bonne nouvelle pour Vincent Kompany... un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise

Juste à temps : une bonne nouvelle pour Vincent Kompany... un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise

06:20
Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing

Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing

23:00
🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps Analyse

🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps

22:20
1
Le plus grand danger pour la Belgique ? Un ancien Diable Rouge prévient

Le plus grand danger pour la Belgique ? Un ancien Diable Rouge prévient

22:40
1
Nouvelle défaite pour Sébastien Pocognoli : Monaco commence à perdre le fil

Nouvelle défaite pour Sébastien Pocognoli : Monaco commence à perdre le fil

22:00
1
L'ancien coach d'Anderlecht aurait préféré tomber contre... la Belgique au Mondial

L'ancien coach d'Anderlecht aurait préféré tomber contre... la Belgique au Mondial

21:40
1
Les adversaires de la Belgique passés au crible : ce qu'il faut savoir avant le Mondial

Les adversaires de la Belgique passés au crible : ce qu'il faut savoir avant le Mondial

21:20
1
À vos agendas : voici le tirage complet de la Coupe du Monde 2026

À vos agendas : voici le tirage complet de la Coupe du Monde 2026

20:30
Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année Billet d'humeur

Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année

20:00
4
Un groupe très abordable pour la Belgique en Coupe du monde : les adversaires des Diables Rouges sont connus

Un groupe très abordable pour la Belgique en Coupe du monde : les adversaires des Diables Rouges sont connus

20:18
5
Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

10:40
Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé Analyse

Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé

19:40
"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air Interview

"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air

19:00
Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

19:20
Aucune comparaison avec Dender : pourquoi le match du Standard au Cercle de Bruges sera totalement différent Interview

Aucune comparaison avec Dender : pourquoi le match du Standard au Cercle de Bruges sera totalement différent

18:30
Titulaire surprise après trois mois d'absence : Ardon Jashari peut enfin se montrer à l'AC Milan

Titulaire surprise après trois mois d'absence : Ardon Jashari peut enfin se montrer à l'AC Milan

18:00
Une première contre Anderlecht, un meilleur buteur pas à l'abri du banc : la méthode David Hubert décryptée Analyse

Une première contre Anderlecht, un meilleur buteur pas à l'abri du banc : la méthode David Hubert décryptée

17:30
Rik de Mil lance un appel aux supporters de Charleroi : "J'étais étonné de leur choix, mais ils m'ont surpris"

Rik de Mil lance un appel aux supporters de Charleroi : "J'étais étonné de leur choix, mais ils m'ont surpris"

17:00
Nouveau coup d'arrêt pour Dennis Praet à l'Antwerp

Nouveau coup d'arrêt pour Dennis Praet à l'Antwerp

16:30
Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard" Interview

Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard"

15:40
Andréa Librici, le Liégeois qui a refusé le Standard pour passer pro en Flandre : "Là-bas, c'est plus sérieux" Interview

Andréa Librici, le Liégeois qui a refusé le Standard pour passer pro en Flandre : "Là-bas, c'est plus sérieux"

16:00
Bruges ne laisse rien au hasard : la mesure radicale de Nicky Hayen pour le déplacement à Saint-Trond

Bruges ne laisse rien au hasard : la mesure radicale de Nicky Hayen pour le déplacement à Saint-Trond

15:00
Terrible : de retour après dix mois d'absence, ce Diable Rouge subit une rechute !

Terrible : de retour après dix mois d'absence, ce Diable Rouge subit une rechute !

15:20
Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi" Interview

Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi"

14:30
Sa nouvelle blessure se prolonge : l'entraîneur de Chelsea fait le point sur l'état de Roméo Lavia

Sa nouvelle blessure se prolonge : l'entraîneur de Chelsea fait le point sur l'état de Roméo Lavia

14:00
1
L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

13:00
Le "je" au service du jeu : révélation en D1 ACFF et déjà suivi en Pro League, Zakaria Nadrani se confie Interview

Le "je" au service du jeu : révélation en D1 ACFF et déjà suivi en Pro League, Zakaria Nadrani se confie

13:30
Voici quand Romeo Vermant espère faire son retour

Voici quand Romeo Vermant espère faire son retour

12:20
Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

12:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:15 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 20:45 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved