"Ça aussi, ça me touche" : Frédéric Taquin n'a pas reconnu son équipe...ni certains supporters

Frédéric Taquin était abattu après la défaite de la RAAL contre Dender. Il regrettait le manque de réaction des siens après le deuxième but, mais aussi certaines critiques qui ont fusé depuis les tribunes.

La semaine aurait pu être parfaite ou presque pour la RAAL après avoir empêché Charleroi de prendre sa revanche dans le derby hennuyer puis cette qualification pour les quarts de finale de la Coupe. Mais cette défaite contre Dender apparaît comme un très gros coup sur la tête. Le match était pointé comme capital depuis plusieurs semaines, la déception est à la hauteur de l'attente.

"Je n'avais pas encore été une seule fois déçu d'un match avant ce soir. On commence bien le match, on concède ce penalty de manière très évitable. Mais on continue à être agressifs, on gagne les deuxièmes ballons, on a le bon goût d'égaliser. Seulement, on rate énormément par la suite", regrette Frédéric Taquin en conférence de presse.

L'entraîneur louviérois ne qualifierait pas le match de mauvais mais n'a pas reconnu son équipe sur plusieurs aspects : "J'ai le sentiment qu'on a joué un football différent de d'habitude. Quand tu joues un football plus entreprenant, tu dois avoir plus de justesse et être concret devant le but. Si tu ne parviens pas à marquer sur tes occasions, c'est compliqué. L'adversaire ne va pas te rater. Et il ne nous a pas ratés".

Retrouver les valeurs qui font la force du groupe

Les Loups parviennent souvent à faire déjouer leurs adversaires. Mais défensivement, ils n'ont pas toujours été irréprochable hier soir : "En ayant la possibilité d'attaquer tout le temps, on tombe dans une certaine désorganisation. Sur le deuxième but, c'est inadmissible. On n'a jamais pris un but pareil. Je n'ai pas reconnu mon équipe. On était décousus, ça a manqué d'un peu de tout".

"Ça arrive de prendre un but. Mais il faut pouvoir se relever. Je nous ai sentis groggys, sans réaction. Il nous manquait ce petit supplément d'âme qui nous caractérise. C'est ce qui me fait mal. Je relativise toujours en trouvant du positif, mais aujourd'hui, je suis vraiment abattu. On aurait pu jouer encore 20 minutes de plus, nous n'aurions pas marqué", poursuit-il.

Le T1 hennuyer a également été peiné par la réaction d'une partie du public. Pas par celle des Ultras et d'autres sympathisants qui ont chanté pendant tout le match et applaudi l'équipe malgré la défaite. Mais bien par certains commentaires qui ont fusé autour du banc de touche : "Il y a une petite partie du public qui est un peu bougonne. Je trouve ça dommage : quand tu vois comment nos garçons se battent depuis des mois dans une division qu'ils découvrent, la joie qu'on a pu offrir avec des matchs exceptionnels...".

Frédéric Taquin en avait gros sur le coeur : "Tu peux perdre dans ton stade, ça arrive. Et on vient dire que c'est honteux ? Ça aussi, ça me touche. On a besoin de gens qui nous soutiennent, de positivisme. Je suis conscient de la déception après une défaite, mais il faut respecter le travail fourni par tout ce club. Je suis là depuis neuf ans, je me permets de le dire : je n'aime pas". La défaite d'hier soir laissera donc clairement des traces. Mais s'il y a bien un moment où tout un club doit rester uni pour retrouver cette capacité de renverser des montagnes, c'est maintenant.