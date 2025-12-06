Réaction "On a bien su se tirer la bourre" : ces anciens de Charleroi et Seraing qui ont fait très mal à la RAAL

Scott Crabbé depuis La Louvière
| Commentaire
"On a bien su se tirer la bourre" : ces anciens de Charleroi et Seraing qui ont fait très mal à la RAAL
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Dender revit encore un peu plus après cette victoire à La Louvière. Fabio Ferraro et Sambu Marsoni sont arrivés avec le sourire à l'interview.

Ce sont ses deux latéraux que Dender a envoyé en zone mixte à l'issue de la victoire à la RAAL. Deux joueurs qui connaissent le football wallon et qui étaient ravis de conclure leur retour du Hainaut avec la victoire. Là où Sambu Marsoni a connu la D1A à Seraing et au RWDM, Fabio Ferraro y a brièvement goûté avec Charleroi, après avoir été formé à Mons, Tubize et Mouscron.

"C'était un bon match, on a bien défendu. En deuxième mi-temps, ils ont poussé mais n'ont pas eu d'occasions. Ils ont envoyé beaucoup de ballons dans le box, mais on a bien géré ça", se félicite Ferraro à notre micro.

Une nouvelle chance de se montrer en D1A

Dender revient de loin et n'est plus qu'à un point du Cercle de Bruges grâce à son joli 8 sur 12 : "C'est un championnat où beaucoup d'équipes peuvent surprendre. La RAAL gagne contre le Club de Bruges à domicile mais perd contre nous. On ne faisait pas forcément de mauvais matchs quand on perdait. Il y avait cette part de manque de réussite, de manque de concrétisation. On peut être une surprise, sans non plus que personne ne s'y attende : ce qu'on a fait l'année passée, ce n'était pas du hasard, on peut le refaire et ce ne sera pas une surprise".

Plus porté vers l'offensive sur la droite que son compère de l'autre flanc, Sambu Marsoni a vécu un match dans le match assez intense avec Nolan Gillot. Les deux hommes ont un tempérament assez offensif et apportent souvent le danger sur leurs déboulés. Mais c'est sur phase arrêtée que le premier duel significatif a eu lieu, avec ce penalty forcé par Marsoni sur un accrochage de Gillot à l'issue d'un corner. Un penalty que l'arbitre n'avait pas sifflé dans un premier temps.

Lire aussi… Certains ont du souci à se faire : comment le bourreau de la RAAL et le Standard déjoue tous les pronostics

"Je savais qu'il y avait penalty. Je passe devant Gillot et il m'accroche. Le VAR a pris la bonne décision. Ça fait plaisir, on a su un peu se tirer la bourre pendant toute la rencontre. Il n'est pas titulaire depuis longtemps ; moi aussi, il m'a fallu un peu le temps avant de bien rentrer dans la saison. Ce genre de match fait plaisir : je pense pouvoir dire que j'en sors gagnant parce que je provoque un penalty de sa part et on repart avec la victoire", sourit Marsoni.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
FCV Dender EH
Junior Marsoni Sambu Mansoni

Plus de news

Certains ont du souci à se faire : comment le bourreau de la RAAL et le Standard déjoue tous les pronostics Analyse

Certains ont du souci à se faire : comment le bourreau de la RAAL et le Standard déjoue tous les pronostics

13:20
LIVE : Le Standard double la mise au Cercle ! Live

LIVE : Le Standard double la mise au Cercle !

16:40
"Un scandale" : l'ex-président de la FIFA révolté envers Gianni Infantino et Donald Trump

"Un scandale" : l'ex-président de la FIFA révolté envers Gianni Infantino et Donald Trump

16:40
De futur du club à remplaçant : Yari Verschaeren veut réagir

De futur du club à remplaçant : Yari Verschaeren veut réagir

16:20
Un club de Pro League insiste pour s'offrir la révélation du RFC Liège

Un club de Pro League insiste pour s'offrir la révélation du RFC Liège

16:00
"Ça aussi, ça me touche" : Frédéric Taquin n'a pas reconnu son équipe...ni certains supporters Réaction

"Ça aussi, ça me touche" : Frédéric Taquin n'a pas reconnu son équipe...ni certains supporters

07:20
Anderlecht doit-il transférer un attaquant cet hiver ou se contenter de Mihajlo Cvetkovic ?

Anderlecht doit-il transférer un attaquant cet hiver ou se contenter de Mihajlo Cvetkovic ?

14:40
🎥 À peine monté au jeu, Leandro Trossard égalise dans un match au sommet en Premier League

🎥 À peine monté au jeu, Leandro Trossard égalise dans un match au sommet en Premier League

15:02
Pape Fall prometteur, l'entrejeu dans un jour sans : les notes de la RAAL

Pape Fall prometteur, l'entrejeu dans un jour sans : les notes de la RAAL

23:30
Après le Standard, la RAAL : Dender relance complètement la course au maintien

Après le Standard, la RAAL : Dender relance complètement la course au maintien

22:48
Comme avec la Belgique, Roberto Martínez refuse d'écarter les anciens : "L'âge n'est qu'un chiffre"

Comme avec la Belgique, Roberto Martínez refuse d'écarter les anciens : "L'âge n'est qu'un chiffre"

14:20
"Je ne reconnais plus mon sport" : le show américain du tirage au sort du Mondial critiqué par Philippe Albert

"Je ne reconnais plus mon sport" : le show américain du tirage au sort du Mondial critiqué par Philippe Albert

14:00
1
"La famille est clairement ravie" : la pause hivernnale approche pour le Bayern de Vincent Kompany

"La famille est clairement ravie" : la pause hivernnale approche pour le Bayern de Vincent Kompany

13:40
Ruud Vormer revient sur son passage au Club de Bruges et se lâche

Ruud Vormer revient sur son passage au Club de Bruges et se lâche

12:40
Genk repère une nouvelle pépite en Italie : un ailier français dans le viseur

Genk repère une nouvelle pépite en Italie : un ailier français dans le viseur

13:00
Les retrouvailles après le Clasico : David Hubert, la bête noire d'Ivan Leko ?

Les retrouvailles après le Clasico : David Hubert, la bête noire d'Ivan Leko ?

11:45
🎥 Après Rudi Garcia et Vincent Mannaert : un Diable Rouge s'exprime à son tour sur le groupe du Mondial

🎥 Après Rudi Garcia et Vincent Mannaert : un Diable Rouge s'exprime à son tour sur le groupe du Mondial

12:20
Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : le kiné de Kevin De Bruyne fait une mise au point

Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : le kiné de Kevin De Bruyne fait une mise au point

12:00
"J'aurais pu surprendre du monde" : un ancien Mauve veut se montrer face à Anderlecht

"J'aurais pu surprendre du monde" : un ancien Mauve veut se montrer face à Anderlecht

11:00
"Pas l'impression d'être à la Coupe du monde" : un ancien Diable Rouge étonné par le tirage de la Belgique

"Pas l'impression d'être à la Coupe du monde" : un ancien Diable Rouge étonné par le tirage de la Belgique

11:30
Sept victoires d'affilée pour Anderlecht ? Voici depuis quand cela n'est plus arrivé

Sept victoires d'affilée pour Anderlecht ? Voici depuis quand cela n'est plus arrivé

10:30
"Je suis presque tombé de ma chaise" : le CEO de la Pro League réagit à l'affirmation surprenante de DAZN

"Je suis presque tombé de ma chaise" : le CEO de la Pro League réagit à l'affirmation surprenante de DAZN

09:30
Un tirage qui fait réagir : voici comment les adversaires de la Belgique voient le groupe G

Un tirage qui fait réagir : voici comment les adversaires de la Belgique voient le groupe G

10:00
2
Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)

Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)

07:55
Rudi Garcia était sur la sellette ? Vincent Mannaert répond sans détour

Rudi Garcia était sur la sellette ? Vincent Mannaert répond sans détour

09:00
"C'est l'équipe la plus dangereuse" : Rudi Garcia se méfie de cet adversaire au Mondial

"C'est l'équipe la plus dangereuse" : Rudi Garcia se méfie de cet adversaire au Mondial

08:30
"Trois matchs amicaux" : Philippe Albert estime que la Belgique n'a rien à craindre dans son groupe

"Trois matchs amicaux" : Philippe Albert estime que la Belgique n'a rien à craindre dans son groupe

08:00
4
Même après 39 ans : un gardien belge de légende a été salué pendant le tirage

Même après 39 ans : un gardien belge de légende a été salué pendant le tirage

07:40
Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges Interview

Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges

06:00
Un tirage idéal pour la Belgique ? Voici comment Mannaert voit les choses

Un tirage idéal pour la Belgique ? Voici comment Mannaert voit les choses

07:00
Juste à temps : une bonne nouvelle pour Vincent Kompany... un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise

Juste à temps : une bonne nouvelle pour Vincent Kompany... un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise

06:20
Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing

Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing

23:00
🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps Analyse

🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps

22:20
1
Le plus grand danger pour la Belgique ? Un ancien Diable Rouge prévient

Le plus grand danger pour la Belgique ? Un ancien Diable Rouge prévient

22:40
1
Nouvelle défaite pour Sébastien Pocognoli : Monaco commence à perdre le fil

Nouvelle défaite pour Sébastien Pocognoli : Monaco commence à perdre le fil

22:00
1
L'ancien coach d'Anderlecht aurait préféré tomber contre... la Belgique au Mondial

L'ancien coach d'Anderlecht aurait préféré tomber contre... la Belgique au Mondial

21:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Standard Standard
Union SG Union SG 18:15 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 20:45 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved