"On a bien su se tirer la bourre" : ces anciens de Charleroi et Seraing qui ont fait très mal à la RAAL

Dender revit encore un peu plus après cette victoire à La Louvière. Fabio Ferraro et Sambu Marsoni sont arrivés avec le sourire à l'interview.

Ce sont ses deux latéraux que Dender a envoyé en zone mixte à l'issue de la victoire à la RAAL. Deux joueurs qui connaissent le football wallon et qui étaient ravis de conclure leur retour du Hainaut avec la victoire. Là où Sambu Marsoni a connu la D1A à Seraing et au RWDM, Fabio Ferraro y a brièvement goûté avec Charleroi, après avoir été formé à Mons, Tubize et Mouscron.

"C'était un bon match, on a bien défendu. En deuxième mi-temps, ils ont poussé mais n'ont pas eu d'occasions. Ils ont envoyé beaucoup de ballons dans le box, mais on a bien géré ça", se félicite Ferraro à notre micro.

Une nouvelle chance de se montrer en D1A

Dender revient de loin et n'est plus qu'à un point du Cercle de Bruges grâce à son joli 8 sur 12 : "C'est un championnat où beaucoup d'équipes peuvent surprendre. La RAAL gagne contre le Club de Bruges à domicile mais perd contre nous. On ne faisait pas forcément de mauvais matchs quand on perdait. Il y avait cette part de manque de réussite, de manque de concrétisation. On peut être une surprise, sans non plus que personne ne s'y attende : ce qu'on a fait l'année passée, ce n'était pas du hasard, on peut le refaire et ce ne sera pas une surprise".

Plus porté vers l'offensive sur la droite que son compère de l'autre flanc, Sambu Marsoni a vécu un match dans le match assez intense avec Nolan Gillot. Les deux hommes ont un tempérament assez offensif et apportent souvent le danger sur leurs déboulés. Mais c'est sur phase arrêtée que le premier duel significatif a eu lieu, avec ce penalty forcé par Marsoni sur un accrochage de Gillot à l'issue d'un corner. Un penalty que l'arbitre n'avait pas sifflé dans un premier temps.

"Je savais qu'il y avait penalty. Je passe devant Gillot et il m'accroche. Le VAR a pris la bonne décision. Ça fait plaisir, on a su un peu se tirer la bourre pendant toute la rencontre. Il n'est pas titulaire depuis longtemps ; moi aussi, il m'a fallu un peu le temps avant de bien rentrer dans la saison. Ce genre de match fait plaisir : je pense pouvoir dire que j'en sors gagnant parce que je provoque un penalty de sa part et on repart avec la victoire", sourit Marsoni.