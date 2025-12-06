Analyse Certains ont du souci à se faire : comment le bourreau de la RAAL et le Standard déjoue tous les pronostics

Scott Crabbé depuis La Louvière
| Commentaire
Certains ont du souci à se faire : comment le bourreau de la RAAL et le Standard déjoue tous les pronostics
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Dender a parfaitement négocié sa rencontre à La Louvière (victoire 1-2). L'entraîneur Hayk Milkon est apparu particulièrement fier de ses hommes à l'issue de la rencontre.

Par deux fois, Dender a surpris la RAAL. D'abord en ouvrant le score après moins de dix minutes, puis en repassant devant alors que les Loups semblaient avoir pris ascendant. Résultat, une victoire 1-2, la deuxième en trois jours après la qualification face au Standard en Coupe. Pas mal pour une équipe qui avait dû attendre le 23 novembre pour décrocher son premier succès en championnat.

Il y a un bon mois encore, on pourrait se demander combien de points séparerait Dender de l'avant-dernier au classement à la fin de la saison. Mais les joueurs n'ont jamais abandonné. L'écart avec le Cercle de Bruges est désormais...d'un petit point. Même si les Brugeois ont un match de moins, ils ont du souci à se faire vu l'état de forme de Dender. Louvain, Westerlo, l'Antwerp et même la RAAL doivent également se méfier.

Les hommes d'Hayk Milkon restent sur 7 sur 9 en championnat et cette belle victoire en Coupe. Ils n'ont perdu qu'un seul de leur sept derniers matchs (2-1 au Club de Bruges) et ont toujours marqué au moins un but lors des neuf dernières rencontres.

La confiance, un paramètre qui change tout

La victoire à l'Easi Arena est une nouvelle étape vers la sortie de la zone rouge : "Chapeau à mon équipe ! La plupart de nos occasions sont maintenant cadrées, ce qui augmente considérablement nos chances de marquer", se réjouit Milkon.

Lire aussi… "Ça aussi, ça me touche" : Frédéric Taquin n'a pas reconnu son équipe...ni certains supporters"La Louvière est une équipe très bien organisée. C'est pourquoi il faut accorder l'importance qu'elle mérite à cette victoire, avec deux buts marqués. Nous n'avons pas beaucoup eu le ballon mais avons assez peu concédé. Et cela fait plaisir de voir l'équipe se montrer opportuniste, tout en jouant bien au foot dans ses moments forts : le premier but est un penalty mais il découle du nombre de joueurs envoyés dans le rectangle dès le déébut du match. Et le but que nous avons marqué pour faire 1-2 me fait vraiment plaisir, l'action est très bien amenée", poursuit-il.

De quoi encore un peu plus booster la confiance de l'équipe : "On a eu plusieurs matchs où on méritait beaucoup plus sur bases des occasions créées. J'ai toujours dit qu'il fallait rester calme. Pour avoir un peu de sérénité devant le but. Maintenant, on commence à marquer".

"C'est un long processus, pour que tout le monde comprenne bien la philosophie et grandisse dans la gestion des matchs. Ces victoires font que les joueurs croient d'autant plus au projet. Ils savent qu'ils sont capables de marquer, de revenir au score ou de reprendre l'avantage", conclut-il, avant de se préparer à défier le Club de Bruges, le Standard et Malines pour les derniers matchs de 2025.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
FCV Dender EH

Plus de news

"Je ne reconnais plus mon sport" : le show américain du tirage au sort du Mondial critiqué par Philippe Albert

"Je ne reconnais plus mon sport" : le show américain du tirage au sort du Mondial critiqué par Philippe Albert

14:00
"Ça aussi, ça me touche" : Frédéric Taquin n'a pas reconnu son équipe...ni certains supporters Réaction

"Ça aussi, ça me touche" : Frédéric Taquin n'a pas reconnu son équipe...ni certains supporters

07:20
"La famille est clairement ravie" : la pause hivernnale approche pour le Bayern de Vincent Kompany

"La famille est clairement ravie" : la pause hivernnale approche pour le Bayern de Vincent Kompany

13:40
Pape Fall prometteur, l'entrejeu dans un jour sans : les notes de la RAAL

Pape Fall prometteur, l'entrejeu dans un jour sans : les notes de la RAAL

23:30
Après le Standard, la RAAL : Dender relance complètement la course au maintien

Après le Standard, la RAAL : Dender relance complètement la course au maintien

22:48
Ruud Vormer revient sur son passage au Club de Bruges et se lâche

Ruud Vormer revient sur son passage au Club de Bruges et se lâche

12:40
Genk repère une nouvelle pépite en Italie : un ailier français dans le viseur

Genk repère une nouvelle pépite en Italie : un ailier français dans le viseur

13:00
Les retrouvailles après le Clasico : David Hubert, la bête noire d'Ivan Leko ?

Les retrouvailles après le Clasico : David Hubert, la bête noire d'Ivan Leko ?

11:45
🎥 Après Rudi Garcia et Vincent Mannaert : un Diable Rouge s'exprime à son tour sur le groupe du Mondial

🎥 Après Rudi Garcia et Vincent Mannaert : un Diable Rouge s'exprime à son tour sur le groupe du Mondial

12:20
Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : le kiné de Kevin De Bruyne fait une mise au point

Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : le kiné de Kevin De Bruyne fait une mise au point

12:00
"J'aurais pu surprendre du monde" : un ancien Mauve veut se montrer face à Anderlecht

"J'aurais pu surprendre du monde" : un ancien Mauve veut se montrer face à Anderlecht

11:00
"Pas l'impression d'être à la Coupe du monde" : un ancien Diable Rouge étonné par le tirage de la Belgique

"Pas l'impression d'être à la Coupe du monde" : un ancien Diable Rouge étonné par le tirage de la Belgique

11:30
Sept victoires d'affilée pour Anderlecht ? Voici depuis quand cela n'est plus arrivé

Sept victoires d'affilée pour Anderlecht ? Voici depuis quand cela n'est plus arrivé

10:30
"Je suis presque tombé de ma chaise" : le CEO de la Pro League réagit à l'affirmation surprenante de DAZN

"Je suis presque tombé de ma chaise" : le CEO de la Pro League réagit à l'affirmation surprenante de DAZN

09:30
Un tirage qui fait réagir : voici comment les adversaires de la Belgique voient le groupe G

Un tirage qui fait réagir : voici comment les adversaires de la Belgique voient le groupe G

10:00
1
Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)

Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)

07:55
Rudi Garcia était sur la sellette ? Vincent Mannaert répond sans détour

Rudi Garcia était sur la sellette ? Vincent Mannaert répond sans détour

09:00
"C'est l'équipe la plus dangereuse" : Rudi Garcia se méfie de cet adversaire au Mondial

"C'est l'équipe la plus dangereuse" : Rudi Garcia se méfie de cet adversaire au Mondial

08:30
"Trois matchs amicaux" : Philippe Albert estime que la Belgique n'a rien à craindre dans son groupe

"Trois matchs amicaux" : Philippe Albert estime que la Belgique n'a rien à craindre dans son groupe

08:00
2
Même après 39 ans : un gardien belge de légende a été salué pendant le tirage

Même après 39 ans : un gardien belge de légende a été salué pendant le tirage

07:40
Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges Interview

Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges

06:00
Un tirage idéal pour la Belgique ? Voici comment Mannaert voit les choses

Un tirage idéal pour la Belgique ? Voici comment Mannaert voit les choses

07:00
Juste à temps : une bonne nouvelle pour Vincent Kompany... un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise

Juste à temps : une bonne nouvelle pour Vincent Kompany... un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise

06:20
Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing

Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing

23:00
🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps Analyse

🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps

22:20
1
Le plus grand danger pour la Belgique ? Un ancien Diable Rouge prévient

Le plus grand danger pour la Belgique ? Un ancien Diable Rouge prévient

22:40
1
Nouvelle défaite pour Sébastien Pocognoli : Monaco commence à perdre le fil

Nouvelle défaite pour Sébastien Pocognoli : Monaco commence à perdre le fil

22:00
1
L'ancien coach d'Anderlecht aurait préféré tomber contre... la Belgique au Mondial

L'ancien coach d'Anderlecht aurait préféré tomber contre... la Belgique au Mondial

21:40
1
Les adversaires de la Belgique passés au crible : ce qu'il faut savoir avant le Mondial

Les adversaires de la Belgique passés au crible : ce qu'il faut savoir avant le Mondial

21:20
1
À vos agendas : voici le tirage complet de la Coupe du Monde 2026

À vos agendas : voici le tirage complet de la Coupe du Monde 2026

20:30
Un groupe très abordable pour la Belgique en Coupe du monde : les adversaires des Diables Rouges sont connus

Un groupe très abordable pour la Belgique en Coupe du monde : les adversaires des Diables Rouges sont connus

20:18
5
Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

05/12
Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année Billet d'humeur

Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année

20:00
4
Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé Analyse

Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé

19:40
"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air Interview

"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air

19:00
Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

19:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:15 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 20:45 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved