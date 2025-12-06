Certains ont du souci à se faire : comment le bourreau de la RAAL et le Standard déjoue tous les pronostics

Dender a parfaitement négocié sa rencontre à La Louvière (victoire 1-2). L'entraîneur Hayk Milkon est apparu particulièrement fier de ses hommes à l'issue de la rencontre.

Par deux fois, Dender a surpris la RAAL. D'abord en ouvrant le score après moins de dix minutes, puis en repassant devant alors que les Loups semblaient avoir pris ascendant. Résultat, une victoire 1-2, la deuxième en trois jours après la qualification face au Standard en Coupe. Pas mal pour une équipe qui avait dû attendre le 23 novembre pour décrocher son premier succès en championnat.

Il y a un bon mois encore, on pourrait se demander combien de points séparerait Dender de l'avant-dernier au classement à la fin de la saison. Mais les joueurs n'ont jamais abandonné. L'écart avec le Cercle de Bruges est désormais...d'un petit point. Même si les Brugeois ont un match de moins, ils ont du souci à se faire vu l'état de forme de Dender. Louvain, Westerlo, l'Antwerp et même la RAAL doivent également se méfier.

Les hommes d'Hayk Milkon restent sur 7 sur 9 en championnat et cette belle victoire en Coupe. Ils n'ont perdu qu'un seul de leur sept derniers matchs (2-1 au Club de Bruges) et ont toujours marqué au moins un but lors des neuf dernières rencontres.

La confiance, un paramètre qui change tout

La victoire à l'Easi Arena est une nouvelle étape vers la sortie de la zone rouge : "Chapeau à mon équipe ! La plupart de nos occasions sont maintenant cadrées, ce qui augmente considérablement nos chances de marquer", se réjouit Milkon.

La victoire à l'Easi Arena est une nouvelle étape vers la sortie de la zone rouge : "Chapeau à mon équipe ! La plupart de nos occasions sont maintenant cadrées, ce qui augmente considérablement nos chances de marquer", se réjouit Milkon.

"La Louvière est une équipe très bien organisée. C'est pourquoi il faut accorder l'importance qu'elle mérite à cette victoire, avec deux buts marqués. Nous n'avons pas beaucoup eu le ballon mais avons assez peu concédé. Et cela fait plaisir de voir l'équipe se montrer opportuniste, tout en jouant bien au foot dans ses moments forts : le premier but est un penalty mais il découle du nombre de joueurs envoyés dans le rectangle dès le déébut du match. Et le but que nous avons marqué pour faire 1-2 me fait vraiment plaisir, l'action est très bien amenée", poursuit-il.

De quoi encore un peu plus booster la confiance de l'équipe : "On a eu plusieurs matchs où on méritait beaucoup plus sur bases des occasions créées. J'ai toujours dit qu'il fallait rester calme. Pour avoir un peu de sérénité devant le but. Maintenant, on commence à marquer".

"C'est un long processus, pour que tout le monde comprenne bien la philosophie et grandisse dans la gestion des matchs. Ces victoires font que les joueurs croient d'autant plus au projet. Ils savent qu'ils sont capables de marquer, de revenir au score ou de reprendre l'avantage", conclut-il, avant de se préparer à défier le Club de Bruges, le Standard et Malines pour les derniers matchs de 2025.