Pape Fall prometteur, l'entrejeu dans un jour sans : les notes de la RAAL

Scott Crabbé depuis La Louvière
| Commentaire
Photo: © photonews

La RAAL a vécu un match très frustrant contre Dender. Voici les notes individuelles des Loups, avec logiquement peu de réussites.

Peano (6) : une intervention à effectuer avant la mi-temps, rien à se reprocher sur les deux buts.

Maisonneuve (6) : le profil attitré pour remplacer le capitaine Wagane Faye avec beaucoup de duels gagnés, mais aussi quelques imprécisions à la relance.

Okou (6) : du leadership au centre de la défense à trois mais peu souvent mis sous pression pour vraiment juger sa prestation.

Lamego (6,5) : sa vitesse lui a permis de revenir sur quelques marquages trop lâches sur des reconversions de Dender.

Lamego (6,5) : sa vitesse lui a permis de revenir sur quelques marquages trop lâches sur des reconversions de Dender.

Lahssaini (5) : une première mi-temps assez active avec des récupérations hautes, une deuxième période plus compliquée.

Ito (4) : pas aussi incisif qu'à l'accoutumée. Ses dribbles au cœur du jeu auraient été très utiles à la RAAL pour casser une ligne de Dender, mais ce n'a pratiquement jamais été le cas.

Maës (5,5) : un match dans son registre habituel, avec de la provocation et du jusqu'au-boutisme. Mais il a fallu attendre son replacement comme piston gauche dans le dernier quart d'heure pour le voir amener un peu de danger dans le box.

Gillot (6) : auteur de la faute sur le penalty qui amène l'ouverture du score de Dender mais pas déboussolé pour autant : ses débordements ont souvent été synonymes de centres très tranchants. Retiré à 20 minutes de la fin par Frédéric Taquin pour faire monter un attaquant supplémentaire.

Fall (6,5) : son doublé au Beerschot l'a propulsé comme titulaire. Sa présence a amené l'équipe à centrer plus souvent qu'à l'accoutumée. Et pourtant, c'est plus par ses remises que par ses son jeu aérien qu'il s'est montré précieux. Une complémentarité assez naturelle avec Afriyie et un but égalisateur sur un service de ce dernier. Mais paradoxalement très peu présent dans la dernière demi-heure, quand la RAAL cherchait à pousser.

Afriyie (5,5) : sa percussion a fait mal, en témoigne son assist sur l'égalisation, décrochée après un bel effort le long de la ligne de but. Mais beaucoup moins précis dans la finition, avec notamment une grosse occasion manquée de faire 2-1 en début de deuxième mi-temps et un face-à-face manqué avec Guillaume Dietsch.

Jupiler Pro League
RAAL La Louvière
FCV Dender EH

