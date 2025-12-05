Date: 05/12/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 17

La RAAL ouvre cette 17e journée de championnat avec la réception de Dender. Les Loups peuvent réaliser une opération en or dans la lutte pour le maintien.

Temps   Mi-temps 
Scott Crabbé depuis La Louvière


Arbitre 		Mi-temps


45+8
  Carte jaune pour Pape Moussa Fall
45+7
 Fall réclame un penalty
Belle accélération dans le rectangle, il s'écroule ensuite au contact avec Rôdes, l'arbitre y voit une simulation
45+6
 Coup franc pour les Verts
Dietsch s'interpose dans le rectangle
45+3
 Occasion pour Afriyie
Contre pour la RAAL, Fall lance son compère en profondeur, il devance la sortie de Dietsch mais place à côté
45+1
 Encore du temps pour passer devant avant la mi-temps
Les deux interventions du VAR ont pris énormément de temps, ce qui explique ce temps additionnel copieux
44
 Il y aura 7 minutes de temps additionnel.
42
 Arrêt de Peano
La RAAL a beau avoir le vent en poupe, elle n'est pas à l'abri pour autant. Toshevski se faufile dans le rectangle et force Peano à la parade
41
 La Louvière met la pression
Les duels et les deuxièmes ballons sont pour les Loups
38
 Grosse occasion pour la RAAL !
Sur sa lancée, Afriyie repart dans ses dribbles et passe à nouveau, Dietsch s'interpose mais le balln revient à Maës, qui reprend au-dessus
36
 Le VAR accorde le but

36
 Le but est enfin validé
Il a fallu trois bonnes minutes pour confirmer qu'Afriyie n'était pas hors-jeu sur la déviation dans le rectangle sur le corner
33
 Le VAR vérifie l'action...
32
 La RAAL égalise !
Corner trop long, Afriyie s'arrache et dribble son homme sur la ligne, il cède ensuite à Fall qui conclut, 1-1
32

But 		But de Pape Moussa Fall (Maxence Maisonneuve)
30
 Sauvetage sur la ligne de but de la défense de Dender
Longue rentrée en touche, la déviation de Fall prend la défense de vitesse, Maisonneuve trompe Dietsch mais le ballon est dégagé sur la ligne
28
 Afriyie se précipite
Bonne déviation de Fall dans le dos de la défense mais Afriyie joue mal le coup dans le rectangle
27
 Deux corners pour la RAAL
...et deux ballons très mal donnés, deux occasions d'apporter le danger qui s'envolent
25
 Centre de Gillot
Belle percussion sur la gauche mais la défense s'interpose ensuite devant Fall
22
 Frappe de Toshevski
Il dribble trop facilement Liongola dans le rectangle mais sa frappe est sur Peano
20
 Deux corners pour Dender
La Louvière a du mal avec la percussion sur les flancs de son adversaire du soir
19
 Les visiteurs jouent la montre
Le public louviérois n'est pas content et le fait savoir
18
 La Louvière presse
C'est aux Loups à enflammer la rencontre, Dender attend désormais son heure en contre
14
 Reprise de Fall
Bon centre de Gillot, Fall contrôle et se retourne mais est moins en réussite qu'au Beerschot
11

But 		But de Bruny Nsimba (Coup de pied de réparation)
11
 Nsimba ne tremble pas ! C'est 0-1
Il prend Peano à contre-pied, la RAAL est menée
10
 Penalty pour Dender !
L'intervention de Gillot, aussi involontaire soit-elle, est bien fautive
9

Coup de pied de réparation 		Penalty pour FCV Dender EH
8
 Le VAR revoit l'action
Le jeu est interrompu, tout le monde est pendu aux lèvres de Nathan Verboomen
7
 Penalty à suivre pour FCV Dender EH? Le VAR analyse la phase.
6
 Danger dans le rectangle de la RAAL
Grosse présence de Dender sur le centre de Marsoni. Ce dernier réclame ensuite un penalty sur l'intervention de Gillot
4
 Dietsch encore
Cette fois, c'est Maës qui se voyait délivrer un centre très vicieux au petit rectangle
2
 Première intervention de Dietsch
Centre de Liongola au second poteau, Gillot remise dans le rectangle, Dietsch fait le ménage
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 RAAL La Louvière - FCV Dender EH: 0-0
20:44
 Les joueurs montent sur le terrain
L'Easi Arena leur réserve un chaleureux accueil
RAAL La Louvière (RAAL La Louvière - FCV Dender EH)
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Jordi Liongola - Maxence Maisonneuve - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Nolan Gillot - Sami Lahssaini - Joël Ito - Owen Maës - Pape Moussa Fall - Jerry Afriyie
Banc: Celestin De Schrevel - Thierry Lutonda - Alexis Beka Beka - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Dario Benavides - Matthis Riou - Oucasse Mendy

FCV Dender EH (RAAL La Louvière - FCV Dender EH)
FCV Dender EH: Guillaume Dietsch - Fabio Ferraro - Bryan Goncalves - Luc Marijnissen - Marsoni Sambu - Roman Kvet - Noah Mbamba - Malcolm Viltard - Bruny Nsimba - David Toshevski
Banc: Louis Fortin - Nathan Rodes - Jordan Attah Kadiri - David Hrnčár - Kobe Cools - Desmond Acquah - Alireza Jahanbakhsh - Luc De Fougerolles - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte
20:30
 Prendre de l'avance sur la lanterne rouge
En cas de victoire, la RAAL laissera Dender 12 points derrière. En revanche, si les visiteurs s'imposent, ils reviendront à six unités.
20:27
 Pape Moussa Fall titulaire
Son doublé en Coupe contre le Beerschot a convaincu Frédéric Taquin de lui offrir sa première titularisation en championnat. Oucasse Mendy est donc sur le banc.
20:24
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Easi Arena pour ce match entre La Louvière et Dender

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 6.5  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Liongola Jordi 6.5  
  • Précision des passes: 7/16 (43.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Maisonneuve Maxence A 6.2  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/22 (63.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des longs ballons: 1/9 (11.1%)
Okou Yllan 6.9  
  • Précision des passes: 18/19 (94.7%)
Alain Lamego Djibril  
Gillot Nolan 6.7  
  • Précision des passes: 11/15 (73.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Lahssaini Sami 6.6  
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Ito Joël 6.3  
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
Maës Owen 6.0  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Moussa Fall Pape 8.2  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
Afriyie Jerry 6.8  
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Banc
De Schrevel Celestin  
Lutonda Thierry  
Beka Beka Alexis  
Gueulette Samuel  
Yaya Guindo Mohamed  
Pau Maxime  
Benavides Dario  
Riou Matthis  
Mendy Oucasse  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 6.5  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Ferraro Fabio 6.9  
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Goncalves Bryan 6.3  
  • Précision des passes: 18/27 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 9/20 (45%)
Marijnissen Luc 6.9  
  • Précision des passes: 30/35 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Sambu Marsoni 6.5  
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Kvet Roman 6.4  
  • Précision des passes: 17/21 (81%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Mbamba Noah 6.2  
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Viltard Malcolm 6.1  
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Nsimba Bruny 7.5  
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Toshevski David 6.6  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Banc
Fortin Louis  
Rodes Nathan 6.7  
  • Précision des passes: 24/25 (96%)
Attah Kadiri Jordan  
Hrnčár David  
Cools Kobe  
Acquah Desmond  
Jahanbakhsh Alireza  
De Fougerolles Luc  
Moutha-Sebtaoui Nail  
Berte Mohamed  

présentation (du match)

Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'
Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'
Photo: © photonews

La RAAL accueille Dender ce soir. Les Loups sont conscients de l'importance de cette rencontre pour prendre encore un peu plus de marge sur la zone dangereuse.

À peine la fièvre des soirées de Coupe retombée que le championnat reprend déjà ses droits : ce soir, la RAAL ouvre la 17e journée avec la réception de Dender. Une rencontre à ne pas manquer dans la course pour le maintien.

Avant même la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, Frédéric Taquin a rappelé l'ordre des priorités : le match au Beerschot allait être joué à fond (et l'a été) mais c'est bien le match de ce vendredi qui a été dépeint comme une finale de Coupe du Monde au niveau de l'importance pour tout le groupe.

Le trait est volontairement forcé par l'entraîneur louviérois mais rappelle tout l'enjeu de la rencontre de ce soir. Dender retrouve des couleurs mais occupe toujours la dernière place du classement, neuf points derrière les Loups. Les calculs sont simples : une victoire de la RAAL ou de la lanterne rouge et l'écart peut osciller entre 12 et 6 points.

Ne pas tomber dans le même piège que le Standard

Taquin l'a rappelé : le championnat louviérois tourne autour du maintien. En visant si possible plus haut que la première place hors de danger. Dans cette optique, la réception de Dender est un match à six points, au sens propre comme au sens figuré.

Les Verts avaient d'ailleurs effectué plusieurs changements au Kiel mardi pour épargner plusieurs forces vives du noyau. Les titulaires devraient donc revenir dans le onze. Pourtant, plusieurs remplaçants frappent à la porte, à l'image de Pape Moussa Fall, auteur d'un doublé face au Rats et disposant d'un profil assez atypique.

