Scott Crabbé depuis La Louvière
Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+8
Carte jaune pour Pape Moussa Fall
45+7
Fall réclame un penalty
Belle accélération dans le rectangle, il s'écroule ensuite au contact avec Rôdes, l'arbitre y voit une simulation
45+6
Coup franc pour les Verts
Dietsch s'interpose dans le rectangle
45+3
Occasion pour Afriyie
Contre pour la RAAL, Fall lance son compère en profondeur, il devance la sortie de Dietsch mais place à côté
45+1
Encore du temps pour passer devant avant la mi-temps
Les deux interventions du VAR ont pris énormément de temps, ce qui explique ce temps additionnel copieux
44
Il y aura 7 minutes de temps additionnel.
42
Arrêt de Peano
La RAAL a beau avoir le vent en poupe, elle n'est pas à l'abri pour autant. Toshevski se faufile dans le rectangle et force Peano à la parade
41
La Louvière met la pression
Les duels et les deuxièmes ballons sont pour les Loups
38
Grosse occasion pour la RAAL !
Sur sa lancée, Afriyie repart dans ses dribbles et passe à nouveau, Dietsch s'interpose mais le balln revient à Maës, qui reprend au-dessus
36
Le VAR accorde le but
36
Le but est enfin validé
Il a fallu trois bonnes minutes pour confirmer qu'Afriyie n'était pas hors-jeu sur la déviation dans le rectangle sur le corner
33
Le VAR vérifie l'action...
32
La RAAL égalise !
Corner trop long, Afriyie s'arrache et dribble son homme sur la ligne, il cède ensuite à Fall qui conclut, 1-1
32
But de Pape Moussa Fall (Maxence Maisonneuve)
30
Sauvetage sur la ligne de but de la défense de Dender
Longue rentrée en touche, la déviation de Fall prend la défense de vitesse, Maisonneuve trompe Dietsch mais le ballon est dégagé sur la ligne
28
Afriyie se précipite
Bonne déviation de Fall dans le dos de la défense mais Afriyie joue mal le coup dans le rectangle
27
Deux corners pour la RAAL
...et deux ballons très mal donnés, deux occasions d'apporter le danger qui s'envolent
25
Centre de Gillot
Belle percussion sur la gauche mais la défense s'interpose ensuite devant Fall
22
Frappe de Toshevski
Il dribble trop facilement Liongola dans le rectangle mais sa frappe est sur Peano
20
Deux corners pour Dender
La Louvière a du mal avec la percussion sur les flancs de son adversaire du soir
19
Les visiteurs jouent la montre
Le public louviérois n'est pas content et le fait savoir
18
La Louvière presse
C'est aux Loups à enflammer la rencontre, Dender attend désormais son heure en contre
14
Reprise de Fall
Bon centre de Gillot, Fall contrôle et se retourne mais est moins en réussite qu'au Beerschot
11
But de Bruny Nsimba (Coup de pied de réparation)
11
Nsimba ne tremble pas ! C'est 0-1
Il prend Peano à contre-pied, la RAAL est menée
10
Penalty pour Dender !
L'intervention de Gillot, aussi involontaire soit-elle, est bien fautive
9
Penalty pour FCV Dender EH
8
Le VAR revoit l'action
Le jeu est interrompu, tout le monde est pendu aux lèvres de Nathan Verboomen
7
Penalty à suivre pour FCV Dender EH? Le VAR analyse la phase.
6
Danger dans le rectangle de la RAAL
Grosse présence de Dender sur le centre de Marsoni. Ce dernier réclame ensuite un penalty sur l'intervention de Gillot
4
Dietsch encore
Cette fois, c'est Maës qui se voyait délivrer un centre très vicieux au petit rectangle
2
Première intervention de Dietsch
Centre de Liongola au second poteau, Gillot remise dans le rectangle, Dietsch fait le ménage
1
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
RAAL La Louvière - FCV Dender EH: 0-0
20:44
Les joueurs montent sur le terrain
L'Easi Arena leur réserve un chaleureux accueil
RAAL La Louvière:
Marcos Hernán Peano
- Jordi Liongola
- Maxence Maisonneuve
- Yllan Okou
- Djibril Alain Lamego
- Nolan Gillot
- Sami Lahssaini
- Joël Ito
- Owen Maës
- Pape Moussa Fall
- Jerry Afriyie
Banc:
Celestin De Schrevel
- Thierry Lutonda
- Alexis Beka Beka
- Samuel Gueulette
- Mohamed Yaya Guindo
- Maxime Pau
- Dario Benavides
- Matthis Riou
- Oucasse Mendy
FCV Dender EH:
Guillaume Dietsch
- Fabio Ferraro
- Bryan Goncalves
- Luc Marijnissen
- Marsoni Sambu
- Roman Kvet
- Noah Mbamba
- Malcolm Viltard
- Bruny Nsimba
- David Toshevski
Banc:
Louis Fortin
- Nathan Rodes
- Jordan Attah Kadiri
- David Hrnčár
- Kobe Cools
- Desmond Acquah
- Alireza Jahanbakhsh
- Luc De Fougerolles
- Nail Moutha-Sebtaoui
- Mohamed Berte
20:30
Prendre de l'avance sur la lanterne rouge
En cas de victoire, la RAAL laissera Dender 12 points derrière. En revanche, si les visiteurs s'imposent, ils reviendront à six unités.
|
20:27
Pape Moussa Fall titulaire
Son doublé en Coupe contre le Beerschot a convaincu Frédéric Taquin de lui offrir sa première titularisation en championnat. Oucasse Mendy est donc sur le banc.
|
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Easi Arena pour ce match entre La Louvière et Dender