Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

La RAAL accueille Dender ce soir. Les Loups sont conscients de l'importance de cette rencontre pour prendre encore un peu plus de marge sur la zone dangereuse.

À peine la fièvre des soirées de Coupe retombée que le championnat reprend déjà ses droits : ce soir, la RAAL ouvre la 17e journée avec la réception de Dender. Une rencontre à ne pas manquer dans la course pour le maintien.

Avant même la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, Frédéric Taquin a rappelé l'ordre des priorités : le match au Beerschot allait être joué à fond (et l'a été) mais c'est bien le match de ce vendredi qui a été dépeint comme une finale de Coupe du Monde au niveau de l'importance pour tout le groupe.

Le trait est volontairement forcé par l'entraîneur louviérois mais rappelle tout l'enjeu de la rencontre de ce soir. Dender retrouve des couleurs mais occupe toujours la dernière place du classement, neuf points derrière les Loups. Les calculs sont simples : une victoire de la RAAL ou de la lanterne rouge et l'écart peut osciller entre 12 et 6 points.

Ne pas tomber dans le même piège que le Standard

Taquin l'a rappelé : le championnat louviérois tourne autour du maintien. En visant si possible plus haut que la première place hors de danger. Dans cette optique, la réception de Dender est un match à six points, au sens propre comme au sens figuré.

Les Verts avaient d'ailleurs effectué plusieurs changements au Kiel mardi pour épargner plusieurs forces vives du noyau. Les titulaires devraient donc revenir dans le onze. Pourtant, plusieurs remplaçants frappent à la porte, à l'image de Pape Moussa Fall, auteur d'un doublé face au Rats et disposant d'un profil assez atypique.