Date: 13/12/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 18

LIVE : Camara sort blessé après un quart d'heure (0-0)

Le RSC Anderlecht veut se relancer ce samedi face à Saint-Trond, surprenant deuxième au classement en D1A.

Temps   24' 21" 
Florent Malice
24
 Faute sur Kokubo bousculé dans son petit rectangle
23
 Corner obtenu par Saliba
20
 C'était une fausse alerte pour Stroeykens qui remonte sur le terrain... pour combien de temps ?
18
 Eeeet... Mario Stroeykens maintenant qui se tient la cuisse et va sortir aussi ! Incroyable : lui aussi devait aller à la CAN !
18
 ANGULO ! Frappe très difficilement repoussée par Kokubo !
17
  Carte jaune pour Rihito Yamamoto
17
 Nathan De Cat avait pris de vitesse Yamamoto... qui le retient par le maillot ! Il prend jaune, mais le Bruxellois est furieux car il était parti et l'arbitre aurait pu laisser jouer
16
 remplacé Ilay Camara
remplaçant Ali Maamar
15
 Non, c'est bel et bien fini pour l'international sénégalais
14
 Retournement de situation : finalement Camara a pu garder sa place pour l'instant !
13
 Coup dur pour Ilay Camara, qui sort blessé : sa CAN serait-elle en danger ? En tout cas, Ali Maamar le remplace
11
 Bertaccini récupère un ballon contré et frappe, Kokubo capte en deux temps
10
 Corner obtenu par Angulo bien décalé côté gauche
4
 MUJA ! Ca passe juste au-dessus ! Belle occasion trudonnaire !
2
 Hazard reprend le second ballon de volée, Bertaccini le dévie au-dessus, Kokubo va pouvoir se relancer
2
 Corner maintenant sur une frappe contrée de Bertaccini
1
 Et dès l'entame, Anderlecht se porte à l'attaque : centre de Camara très dangereux et repoussé par Taniguchi !
1
 C'est parti après un hommage poignant à Glen De Boeck
1
 Anderlecht - STVV: 0-0
Anderlecht (Anderlecht - STVV)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Killian Sardella - Lucas Hey - Moussa N'Diaye - Thorgan Hazard - Nathan De Cat - Nathan-Dylan Saliba - Adriano Bertaccini - Mario Stroeykens - Nilson Angulo
Banc: Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Enric Llansana - Yasin Özcan - Ali Maamar - Tristan Degreef - Ibrahim Kanate

STVV (Anderlecht - STVV)
STVV: Leobrian Kokubo - Simen Juklerød - Rein Van Helden - Visar Musliu - Shogo Taniguchi - Abdoulaye Sissako - Rihito Yamamoto - Arbnor Muja - Ryotaro Ito - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto
Banc: Andres Ferrari - Isaias Delpupo - Ryan Merlen - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Illyès Benachour - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Adam Nhaili

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 6.6  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
Camara Ilay 6.5  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Sardella Killian 6.9  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Hey Lucas 6.1  
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
N'Diaye Moussa 6.4  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
Hazard Thorgan 6.8  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
De Cat Nathan 6.2  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Saliba Nathan-Dylan 6.4  
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
Bertaccini Adriano 6.7  
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Stroeykens Mario 6.6  
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 1
Angulo Nilson 6.7  
  • Précision des passes: 6/11 (54.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Banc
Cvetkovic Mihajlo  
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Kikkenborg Mads  
Llansana Enric  
Özcan Yasin  
Maamar Ali 6.5  
Degreef Tristan  
Kanate Ibrahim  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 7.2  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Juklerød Simen 6.7  
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Van Helden Rein 6.2  
  • Précision des passes: 8/14 (57.1%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Musliu Visar 6.6  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Taniguchi Shogo 6.5  
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Sissako Abdoulaye 6.5  
Yamamoto Rihito   6.4  
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Muja Arbnor 6.1  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Ito Ryotaro 6.3  
Sebaoui Ilias 6.9  
Goto Keisuke 6.7  
Banc
Ferrari Andres  
Delpupo Isaias  
Merlen Ryan  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Benachour Illyès  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
Nhaili Adam  

présentation (du match)

Les onze probables de RSCA-STVV
Photo: © photonews

Après l'humiliation à Westerlo, on serait surpris que Besnik Hasi opte encore pour le même onze de base.

Besnik Hasi peut-il vraiment se permettre de réaligner le même onze que celui qui a pris l'eau en Campine ? Problème : les joueurs qui sont passés au travers n'ont pas vraiment d'alternative sur le banc. On pense notamment à Hey, en l'absence de Marco Kana.

Il n'est pas impossible, cependant, que Moussa N'diaye paie son très mauvais match et soit remplacé... par Ali Maamar ? C'est la seule option, et elle enverrait un message clair. Le champion du monde U20 mérite certainement de recevoir une nouvelle chance.

Du reste, le onze ne devrait pas changer énormément, car les entrants n'ont pas vraiment fait la différence à Westerlo non plus.

Les 11 probables : 

RSCA : Coosemans / Maamar - Hey - Sardella - Camara / De Cat - Saliba - Hazard / Bertaccini - Cvetkovic - Angulo 

STVV : Kokubo / Van Helden - Taniguchi - Musliu - Vanwesemael / Yamamoto- Sissako - Muja -Ito - Sebaoui / Goto

