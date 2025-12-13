LIVE : Camara sort blessé après un quart d'heure (0-0)

Après l'humiliation à Westerlo, on serait surpris que Besnik Hasi opte encore pour le même onze de base.

Besnik Hasi peut-il vraiment se permettre de réaligner le même onze que celui qui a pris l'eau en Campine ? Problème : les joueurs qui sont passés au travers n'ont pas vraiment d'alternative sur le banc. On pense notamment à Hey, en l'absence de Marco Kana.

Il n'est pas impossible, cependant, que Moussa N'diaye paie son très mauvais match et soit remplacé... par Ali Maamar ? C'est la seule option, et elle enverrait un message clair. Le champion du monde U20 mérite certainement de recevoir une nouvelle chance.

Du reste, le onze ne devrait pas changer énormément, car les entrants n'ont pas vraiment fait la différence à Westerlo non plus.

Les 11 probables :

RSCA : Coosemans / Maamar - Hey - Sardella - Camara / De Cat - Saliba - Hazard / Bertaccini - Cvetkovic - Angulo

STVV : Kokubo / Van Helden - Taniguchi - Musliu - Vanwesemael / Yamamoto- Sissako - Muja -Ito - Sebaoui / Goto