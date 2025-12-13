"Le penalty ? C'est une honte" : Adriano Bertaccini n'en revient pas

Adriano Bertaccini se réjouissait de la réaction de son équipe, mais n'était pas ravi de l'arbitrage vidéo. Selon lui, il n'y avait pas penalty.

Le Sporting d'Anderlecht a pris les trois points ce samedi soir, mais ça n'a pas été sans mal. C'était toutefois important de se reprendre après la défaite humiliante à Westerlo. "C'était une très belle réaction. Ca arrive d'avoir des jours sans... mais quand tu es Anderlecht, tu n'as pas le droit", reconnaît Adriano Bertaccini.

"Notre problème aujourd'hui, c'est encore que nous n'arrivons pas à tuer le match. On transpire jusqu'à la fin ! C'est toujours 1-0, 2-1... J'ai déjà dit que gagner avec un but d'écart ne me dérangeait pas mais c'est clair que ça nous met la pression", continue l'attaquant, souriant.

Pas de penalty, pour Bertaccini

"Mais il faut aussi dire que ce penalty sort de nulle part. J'ai vu les images et c'est une honte : l'arbitre ne voit que les images de derrière", lance Bertaccini. "Je vois clairement de mon côté que Thorgan ne la touche pas du bras. Je peux comprendre l'arbitre, il n'a que ces images-là, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'images plus claires. C'est pour ça que j'ai râlé et pris une jaune".

C'est cependant après ce penalty encaissé que le RSCA s'est réveillé. "C'est vrai qu'au final, c'était peut-être une bonne chose car nous avons bien réagi", sourit Bertaccini. "On a gagné, donc, je m'en fiche que ce penalty soit sifflé (rires). Quand nous avons fait 1-1, j'ai su que nous allions marquer le deuxième rapidement et nous l'avons fait".

Pas de but, cependant, pour Adriano Bertaccini contre ses anciennes couleurs. "Je n'ai pas abordé le match différemment d'un autre car si tu fais ça, tu vas rater ton match. Mais si je suis ici, c'est aussi grâce à Saint-Trond et mes équipiers. Je garde ce club dans mon coeur, et ses supporters aussi".