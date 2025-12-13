🎥 L'adieu à une légende du RSCA : l'émouvant hommage du Lotto Park à Glen De Boeck

Glen De Boeck est décédé inopinément la semaine passée à l'âge de 54 ans. Il a passé 10 ans et disputé 285 matchs au RSC Anderlecht, qui lui a naturellement rendu hommage ce samedi.

Le football belge était sous le choc le 7 décembre dernier, en apprenant le décès choquant de Glen De Boeck à l'âge de 54 ans des suites d'une hémorragie cérébrale encourue à son domicile. Les hommages ont fleuri dans les heures qui ont suivi sa disparition, et notamment en provenance de ses anciens équipiers au Sporting d'Anderlecht.

C'est en effet le maillot du RSCA que Glen De Boeck a le plus porté durant sa carrière, à 281 reprises de 1995 à 2005. Sans surprise, donc, le club lui avait réservé un bel hommage ce samedi à l'occasion de la réception de Saint-Trond.

🕊️ | La #JPL a rendu hommage à Glen De Boeck aujourd’hui. 🙏❤️‍🩹 pic.twitter.com/JTVRTpcLtI — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 13, 2025

Applaudissements, tifo et minute de silence pour Glen De Boeck

L'ancien capitaine des Mauve & Blanc a ainsi été salué d'abord par une longue salve d'applaudissements, de la part tant des supporters anderlechtois que trudonnaires. Une minute de silence a ensuite été parfaitement respectée par tout le stade.

La Mauves Army, de son côté, avait également prévu un bel hommage : un tifo "rust zacht Glen De Boeck" ("Repose en paix"), déployé durant la minute de silence.



Après sa carrière de joueur, Glen De Boeck a été entraîneur adjoint du RSC Anderlecht, de 2005 à 2007. Il a ensuite lancé son parcours d'entraîneur principal au Cercle de Bruges, de 2007 à 2010, y devenant l'un des coachs les plus prometteurs de D1A.