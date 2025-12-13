Anderlecht aura eu besoin de souffrir, mais s'est réveillé pour renverser Saint-Trond

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Anderlecht aura eu besoin de souffrir, mais s'est réveillé pour renverser Saint-Trond
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht s'est imposé face à Saint-Trond ce samedi soir, après avoir été mené au score sur penalty. Les Mauves ont eu besoin de ça pour se réveiller.

Le Sporting d'Anderlecht en devait une à ses supporters après l'humiliation subie à Westerlo, qui pouvait être effacée (y compris au classement) en cas de victoire face à Saint-Trond, 2e. Malgré une petite heure très poussive, les Mauve & Blanc ont fini par y parvenir et reprennent donc la deuxième place. 

Mais la rencontre commencera dans une drôle d'ambiance : après un happening sur le thème de l'égalité des chances qui vient un peu faire tomber l'hommage à Glen De Boeck à plat (n'aurait-il pas fallu dédier toute la soirée à l'ancien capitaine des Mauves?), le stade restera coi 12 minutes, pour protester contre les mesures de sécurité que le Ministère de l'Intérieur voudrait instaurer.

Kokubo sauve les Canaris 

C'est donc dans le silence que Camara amène le danger dès les premiers instants, mais aussi que Muja frappe juste au-dessus (4e). Et après la 12e, peu de raisons de s'emballer : Ilay Camara sort blessé (15e) juste avant sa CAN, Angulo envoie une frappe que Kokubo repousse péniblement (18e).

 

Les occasions sont globalement anderlechtoises : Stroeykens, titularisé, enroule de peu à côté (28e) et Kokubo doit sortir le grand jeu sur une tête de Sardella (43e). Mais le jeu est assez stéréotypé, des deux côtés, avec des Canaris muselés et peu inspirés. 

Lire aussi… "Le penalty ? C'est une honte" : Adriano Bertaccini n'en revient pas

Le retour des vestiaires prendra tout le Lotto Park à froid : un centre trudonnaire touche la main de Hazard, ce que confirme Mr D'Hondt après avoir été appelé par la VAR. C'était écrit : c'est Keisuke Goto qui fait 0-1 du point de penalty (53e). 

La réaction d'Anderlecht 

La réaction du Sporting se fait attendre, les Mauves manquant de jus à la construction. Mais la solution viendra de phases arrêtées. D'abord d'un coup-franc obtenu par Angulo : Hazard le donne superbement, Nathan Saliba met un coup de casque imparable (68e, 1-1). 

Presque dans la foulée, c'est sur corner que Nilson Angulo arrive sur un deuxième ballon et fait 2-1 ; la VAR met un petit temps à confirmer qu'il n'y avait pas faute sur Kokubo (73e). Et Anderlecht fait presque le break : Mihajlo Cvetkovic, fraîchement monté, part en contre, mélange Taniguchi et croise un tout petit peu trop sa frappe (74e). 

Il aura en vérité fallu que les Mauve & Blanc soient piqués par le penalty adverse pour qu'ils se réveillent enfin. Les changements de Hasi auraient pu couper la dynamique en fin de match mais Degreef, à peine entré, obtient un coup-franc dangereux que convertit presque Saliba (83e). Malgré 8 minutes d'arrêt de jeu et une copie globalement moyenne, le collectif anderlechtois tiendra bon et prendra trois points précieux... face à un concurrent direct ! 

