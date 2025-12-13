🎥 Goto n'en demandait pas tant : Anderlecht n'en revient pas du penalty sifflé contre Thorgan Hazard

Anderlecht s'est retrouvé après moins de dix minutes en seconde mi-temps contre Saint-Trond. Les Mauves ont très peu goûté au penalty accordé aux Canaris.

Après un corner, le ballon a semblé toucher le bras de Thorgan Hazard. Les images montrent une déviation claire du ballon, mais les angles de vue proposés par le VAR sont assez limités.

Il n'y avait qu'une caméra de l'autre côté du terrain et l'action elle-même n'a pas été filmée de face. Hazard affirmait catégoriquement qu'il avait d'abord reçu le ballon sur la poitrine, un argument qu'il pensait suffisant pour ne pas se faire sanctionner, pour le pas que le VAR considère la phase comme une faute grave après la décision initiale de ne pas accorder penalty.

Mais Lothar D'Hondt a tout de même été appelé à l'écran. Et comme souvent dans ce genre de situation, il s'est rangé derrière l'avis de l'arbitrage vidéo, en se déjugeant. Il a donc accordé penalty pour Saint-Trond.

Anderlecht frustré

Pour faire grincer quelques dents supplémentaires au Lotto Park, c'est Keisuke Goto (prêté par le Sporting) qui s'est chargé de l'ouverture du score depuis le point de penalty. La frustration était palpable : déjà quatre cartes jaunes pour les Mauves à l'heure de jeu.



Nathan Saliba et Nilson Angulo sont toutefois parvenus délivrer Anderlecht de cette tension en inscrivant deux buts en trois minutes dans la dernière demi-heure. De quoi permettre à l'équipe de se remettre la tête à l'endroit et de prendre la deuxième place du classement aux Trudonnaires.