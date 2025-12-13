Plus fragile qu'au Standard ? Le sort s'acharne au pire moment sur Ilay Camara

Anderlecht joue en ce moment contre Saint-Trond. Le match n'a pas bien commencé pour les Mauves, avec la sortie sur blessure d'Ilay Camara.

Ilay Camara a vécu une journée en montagnes russes sur le plan des émotions aujourd'hui. Ce midi, il a appris qu'il figurait dans la sélection du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations. Un rêve de gosse : l'arrière de 22 ans se réjouissait de disputer son premier grand tournoi international.

Mais ce soir, après moins d'un quart d'heure, tout a soudainement été remis en question. Aligné d'entrée par Besnik Hasi face à Saint-Trond, Camara a été contraint de sortir.

La CAN compromise ?

L'Anversois s'est touché l'arrière de la cuisse, il est vite apparu qu'il n'était pas en état de continuer. Une nouvelle blessure qui tombe évidemment au pire moment.

Simple précaution avant la CAN ? C'est tout ce qu'on lui souhaite, mais le timing est désormais très serré. Anderlecht devait le mettre à disposition du Sénégal dès lundi, les Lions de la Teranga débutent leur tournoi dans dix jours.

Lire aussi… LIVE : Et c'est 2-1, signé Nilson Angulo ! ›

Il ne s'agit d'ailleurs pas de la première blessure du joueur cette saison. Camara était déjà sorti de la sorte contre le Sheriff Tiraspol, il avait été sur la touche jusqu'à la mi-septembre. Au Standard, il avait déjà semblé payer physiquement sa grosse première partie de saison mais n'avait pas été blessé si régulièrement.