Les Mauves ont dû mordre sur leur chique : les cotes d'Anderlecht contre STVV

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le match de l'année ? Certainement pas dans le jeu, mais en termes de résultat et d'importance au classement, c'était crucial et Anderlecht a répondu présent. Voici les cotes des Mauves.

Coosemans (5)

Vraiment pas inspiré à la relance ce soir.

N'diaye (5)

Peu inspiré, que ce soit en tant qu'arrière latéral ou en seconde période une fois que le jeu passera à trois derrière. Des relances insuffisantes et pas mal de liberté laissée à Muja.

Hey (4,5)

Ses relances restent véritablement problématiques, et il manque cruellement de vision quand il a le jeu face à lui. Défensivement peu inquiété, heureusement pour lui.

Sardella (6)

Un match sans histoire défensivement, et une tête qui aurait dû finir au fond sans un réflexe étourdissant de Kokubo.

Camara (/)

Il se blesse trop vite pour être coté. On espère pour lui qu'il ne manquera pas la CAN. Remplacé par Maamar (7,5), qui a disputé un excellent match : énormément d'activité, de retours défensifs et de présence.



Lire aussi… "Le penalty ? C'est une honte" : Adriano Bertaccini n'en revient pas›

Saliba (8)

Beaucoup de présence dans l'entrejeu, à la récupération comme à la distribution, et une tête rageuse pour égaliser.

De Cat (6,5)

Pas le De Cat des grands jours, mais clairement pas celui qui a pris le bouillon à Westerlo. De l'activité incessante et toujours cette hargne qui surprend chez un tel artiste.

Hazard (7)

S'il a pu paraitre un peu cuit par moments, c'est son superbe coup de patte qui offre le but égalisateur à Saliba.

Angulo (7,5)

Le seul à avoir un peu de jus en première période, il sera ensuite doublement décisif en seconde avec un coup-franc obtenu sur le 1-1, et le but du 2-1.

Stroeykens (4,5)

Dans un rôle un peu vague, il n'a pas eu assez d'impact offensif et n'a amené du danger que sur une frappe enroulée .

Bertaccini (6)

Il court, il court, il dribble, il dribble, il tacle, il tacle, il frappe (parfois). Le problème est que parfois, ça le laisse un peu émoussé quand il faudrait être tranchant, mais quelle débauche d'efforts.