Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient
La rencontre entre le RSC Anderlecht et STVV a débuté par 12 minutes de silence de la part des supporters des deux camps. Une action de protestation.

On s'attendait bien sûr à une minute de silence en l'hommage de Glen De Boeck avant le coup d'envoi, et elle a naturellement eu lieu. Mais on ne s'attendait pas à ce que le silence se prolonge... durant la rencontre, et ce pendant 12 minutes.

Les supporters des deux camps (la tribune trudonnaire suivant le mouvement) sont en effet restés cois en protestation vis-à-vis des contrôles d'identité que le gouvernement souhaite mettre en place, et qui ont déjà partiellement été introduits.

Les supporters craignent le pire 

Des banderoles aux messages clairs ont été brandies : "Est-ce que c'est ça, le football que vous voulez ?", s'interrogent les supporters. Ce n'est pas une action isolée : les ultras de Genk ont décidé de boycotter la rencontre contre OHL.

En cause, un contrôle d'identité annoncé par le SPF Intérieur à la Cegeka Arena. La fédération des supportes craint que cette mesure manque son objectif et affecte les supporters "ordinaires" sans améliorer la sécurité dans les stades. 

Avec ces actions, les supporters de plusieurs clubs veulent envoyer un message clair. Ils craignent une tendance à la répression et au contrôle excessif grandissante dans les stades... qui mènerait à des contrôles allant au-delà des stades, notamment avec l'introduction de itsMe pour acheter ses billets ou un contrôle biométrique. 

