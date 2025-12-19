Suis Charleroi - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 19/12/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 19
Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation
Photo: © photonews

Charleroi accueille Genk ce soir. Il y a deux semaines, cela nous aurait valu un duel entre Rik De Mil et Thorsten Fink. Mais le carrousel des entraîneurs en a décidé autrement.

Au Mambourg, ce sont Hans Cornelis et Domenico Olivieri qui feront office de T1. Deux hommes qui ont commencé la saison comme adjoints et ne s'attendaient pas à se retrouver sitôt sur le devant de la scène. Mais ils connaissent bien les réalités du football belge et en particulier sa consommation effrénée d'entraîneurs.

Le match d'ouverture de cette 18e journée sera donc un duel d'intérimaires. Mais pas forcément avec les mêmes objectifs personnels à moyen terme. Du côté de Genk, Domenico Olivieri est du genre fidèle. Intégré au staff de l'équipe première, il a secondé Jess Thorup, Felice Mazzu, Hannes Wolf, John Van den Brom, Philippe Clement, Brend Storck, Wouter Vrancken et Thorsten Fink.

Cela lui a déjà valu quelques courts intérim à la tête de l'équipe, mais il a chaque fois repris sa place de T2 dans la foulée. Attendre son heure en savonnant la planche de l'entraîneur principal n'est pas dans les habitudes de la maison. Il a ainsi été assez peiné du départ de Thorsten Fink.

Dix entraîneurs en dix ans à Genk

"Thorsten est un homme charmant, c'était un vrai plaisir de travailler avec lui. Une personne très agréable et un professionnel. Un bon entraîneur, mais vous savez comment ça se passe dans le football. Quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, c'est généralement l'entraîneur qui en subit les conséquences. C'est la même chose au KRC Genk que dans les autres grands clubs. Thorsten a pris le temps de dire au revoir à chacun individuellement, y compris aux joueurs. On sent qu'il y a un grand respect mutuel", a-t-il expliqué dans Het Belang van Limburg.

Côté carolo, Hans Cornelis semble plus destiné à reprendre un rôle d'entraîneur principal. Il avait pourtant rejoint le staff de Rik De Mil pour apprendre auprès de lui, mais n'est pas dépourvu d'expérience pour autant. Il a ainsi fait remonter Lokeren de D2 Amateurs jusque dans le monde professionnel. Il l'a encore récemment avoué : la pression qui entoure la fonction d'entraîneur principal ne lui a jamais fait peur et est même comme un privilège pour lui.

Y regoûtera-t-il dans la durée à Charleroi ? Mehdi Bayat a répondu qu'il ne fallait jamais dire jamais, mais que la direction était tout de même à la recherche d'un nouvel entraîneur. En attendant, Cornelis entend bien à nouveau marquer des points. Le weekend dernier, son match dans le match face à David Hubert (avec qui il avait joué à Genk) a plaidé en sa faveur. C'est désormais le Racing qui se dresse sur sa route. Pour encore un peu plus appeler la direction carolo à considérer son cas ?

Prono Charleroi - KRC Genk

Charleroi gagne
Partage
KRC Genk gagne
25.11% 33.77% 41.13%
Les plus populaires
1-2
(66x)		 1-1
(66x)		 2-1
(41x)

Comparatif Charleroi - KRC Genk

Classement

12
6

Points

20
24

Gagner

5
6

Perdre

8
6

Buts inscrits

19
22

Buts reçus

23
24

Cartes jaunes

35
24

Cartes rouges

2
1

face-à-face remportés

18
18
26
17/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
28/02 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 KRC Genk KRC Genk
23/11 20:45 KRC Genk KRC Genk 3-0 Charleroi Charleroi
06/07 12:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 Charleroi Charleroi
23/02 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 KRC Genk KRC Genk
20/08 16:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Charleroi Charleroi
23/04 18:30 Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
04/11 20:45 KRC Genk KRC Genk 4-1 Charleroi Charleroi
10/05 21:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 Charleroi Charleroi
06/05 20:45 Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
16/12 21:00 KRC Genk KRC Genk 4-2 Charleroi Charleroi
17/10 18:30 Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
26/02 20:45 Charleroi Charleroi 1-2 KRC Genk KRC Genk
18/10 18:15 KRC Genk KRC Genk 2-1 Charleroi Charleroi
01/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Charleroi Charleroi
13/09 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KRC Genk KRC Genk
02/03 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 KRC Genk KRC Genk
05/12 20:45 Charleroi Charleroi 1-3 KRC Genk KRC Genk
19/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Charleroi Charleroi
13/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 4-1 Charleroi Charleroi
13/04 20:30 Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
17/12 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 KRC Genk KRC Genk
19/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
19/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
14/12 20:30 Charleroi Charleroi 1-3* KRC Genk KRC Genk
26/10 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KRC Genk KRC Genk
29/05 14:30 KRC Genk KRC Genk 5-1 Charleroi Charleroi
26/05 20:30 Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
26/12 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 KRC Genk KRC Genk
02/12 20:00 KRC Genk KRC Genk P1-1 Charleroi Charleroi
28/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Charleroi Charleroi
31/01 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 KRC Genk KRC Genk
27/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
25/12 01:00 KRC Genk KRC Genk 0-3 Charleroi Charleroi
01/09 02:00 Charleroi Charleroi 1-1 KRC Genk KRC Genk
19/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Charleroi Charleroi
23/09 20:30 Charleroi Charleroi 1-2 KRC Genk KRC Genk
20/11 20:00 Charleroi Charleroi 1-3 KRC Genk KRC Genk
15/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 5-0 Charleroi Charleroi
13/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 Charleroi Charleroi
10/04 20:00 Charleroi Charleroi 1-2 KRC Genk KRC Genk
16/01 20:00 Charleroi Charleroi 1-3 KRC Genk KRC Genk
21/09 19:30 Charleroi Charleroi 0-0 KRC Genk KRC Genk
18/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 Charleroi Charleroi
09/05 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 KRC Genk KRC Genk
13/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Charleroi Charleroi
12/04 20:00 Charleroi Charleroi 3-1 KRC Genk KRC Genk
10/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Charleroi Charleroi
12/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Charleroi Charleroi
08/12 20:30 Charleroi Charleroi 4-1 KRC Genk KRC Genk
22/01 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 KRC Genk KRC Genk
20/01 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-5 Charleroi Charleroi
14/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Charleroi Charleroi
12/08 19:30 Charleroi Charleroi 1-1 KRC Genk KRC Genk
15/05 15:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Charleroi Charleroi
13/05 19:30 Charleroi Charleroi 0-3 KRC Genk KRC Genk
11/12 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
10/12 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-3 Charleroi Charleroi
24/01 20:00 Charleroi Charleroi 4-3 KRC Genk KRC Genk
16/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Charleroi Charleroi
22/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Charleroi Charleroi
21/09 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 KRC Genk KRC Genk
"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

09:40

L'ancien Carolo, Daan Heymans, fera son retour au Mambourg ce vendredi soir. Le milieu offensif du KRC Genk est impatient de ce rendez-vous.

🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

10:00

Hans Cornelis, l'entraîneur intérimaire du Sporting de Charleroi suite au départ de Rik De Mil, s'est exprimé en conférence de presse avant la rencontre de ce vendredi soir...

"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

11:00

Hans Cornelis, entraîneur intérimaire du Sporting de Charleroi depuis le départ de Rik De Mil, a pris la parole en conférence de presse à propos de l'arrivée de Marouane Fe...

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 20:45 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
