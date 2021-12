Charleroi chute à Genk au terme d'un match spectaculaire

Il y a eu beaucoup de buts entre Genk et Charleroi et les Limbougeois ont pu offrir une première victoire à leur nouveau coach.

On le sait depuis quelques semaines, le Racing Genk n'est plus que l'ombre de lui-même, et même depuis le départ de Van Den Brom et l'arrivée de Bernd Storck, cela n'a pas encore changé. Le Sporting de Charleroi pouvait donc en profiter après avoir confirmé contre Ostende la victoire au Standard.

Pourtant, dans la première période, on sent surtout que les Zèbres ne voulaient pas relancer leur adversaire d'un soir. Le bloc carolo reste bien en place et comme les Limbourgeois sont dans le doute, on ne voit pas grand chose en ce début de match. Il faut attendre de longues minutes avant de voir Koffi se détendre sur une frappe d'Onuachu.

De l'efficacité dans les deux camps

Par la suite, tout ce qui est plus ou moins dangereux va se terminer par un but. D'abord une frappe de Tchatchoua déviée par Juklerod (27', 0-1). Sifflés par leurs supporters, les joueurs locaux tentent de revenir et y parviennent grâce à Onuachu qui profite d'un superbe centre de Ito pour égaliser (35', 1-1). D'un coup, les vice-champions de Belgique jouent mieux, dédoublent et il y a des espaces qui se créent. Sur une belle action, Juklerod décale Bongonda, Koffi repousse son centre dans les pieds de Ito qui donne l'avantage à son équipe (40', 2-1). On se dit que Genk est bien en place jusqu'à la pause, mais c'est la soirée des belles frappes de loin et Gholizadeh égalise dans les dernières secondes de la première période (45', 2-2), un peu à la façon de Nainggolan un peu plus tôt dans la soirée.

La deuxième période reprend avec les mêmes acteurs et le début de ce second acte est plutôt à mettre à l'avantage des Carolos: une grosse frappe de Tchatchoua de peu à côté, une encore plus grosse de Bessile sur le poteau: Genk s'en sort bien.

On le sent, ce duel va se jouer sur des détails et ce détail, il va venir de Koffi. Une frappe venue de nulle part de Hrosovsky entre dans le but car Koffi se prend un peu les pieds dans le tapis au moment de plonger (68', 3-2). Genk recule alors, Still fait entrer des joueurs offensifs mais sur une superbe action menée par Thorsrvedt, Oyen se présente face à Koffi pour tuer le suspense de cette rencontre (82', 4-2).

Avec 25 points, Genk revient à 4 points de son adversaire du soir et se remet un peu à l'endroit avant de recevoir l'Antwerp. Pour les Zèbres, c'est un coup d'arrêt avant d'aller à Eupen, où les Zèbres devront relancer la machine pour tenter de suivre le rythme du top 4.