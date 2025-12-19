"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

L'ancien Carolo, Daan Heymans, fera son retour au Mambourg ce vendredi soir. Le milieu offensif du KRC Genk est impatient de ce rendez-vous.

Ce vendredi soir, le KRC Genk se déplacera sur la pelouse du Sporting de Charleroi. Une jolie affiche sur le papier, mais surtout particulière pour Daan Heymans.

Le Limbourgeois a évolué de janvier 2022 jusqu'à la fin de la saison dernière sous les couleurs des Zèbres. Pas moins de 111 matchs sont à son actif avec les Carolos pour 27 buts inscrits.

Le joueur attend ce retour au Mambourg avec impatience : "J’étais heureux que le match pendant ma blessure était à Genk et pas à Charleroi. J’y ai tout vécu, le mauvais puis le bon, mais j’étais bien avec tout le monde là-bas et c’est important pour moi. Quand je croisais quelqu’un du secrétariat, je voulais pouvoir lui parler. J’ai reçu beaucoup de messages de gens en interne après mon départ et ça m’a fait du bien parce que ce n’est pas toujours évident pour un Flamand de venir à Charleroi."

"Et avec les supporters, on le sait, j’ai eu des moments très compliqués lors desquels les sifflets m’ont parfois fait pleurer dans le vestiaire, mais je vois mon passage à Charleroi sur base de ma saison passée. Le reste, c’est du passé et je l’oublie", poursuit le joueur au micro de Sudinfo.

Pas de revanche à prendre

Il est clair, il n'a aucun sentiment amer ou de revanche envers le Sporting : "Je viens d’ailleurs avec beaucoup d’envie, mais aucun sentiment de revanche ce vendredi. S’il n’y avait pas eu la saison dernière et que j’étais parti un an plus tôt, le sentiment ne serait peut-être pas le même, mais là tout a tourné. Au final, je pense que tout le monde a été gagnant. Charleroi a pris trois millions alors que, deux ans plus tôt, je devais presque partir gratuitement, et j’ai fait un pas en avant."