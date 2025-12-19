"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Hans Cornelis, entraîneur intérimaire du Sporting de Charleroi depuis le départ de Rik De Mil, a pris la parole en conférence de presse à propos de l'arrivée de Marouane Fellaini chez les Carolos.

Il est très content de pouvoir le compter aux côtés du staff à Charleroi : "Je ne suis pas surpris de son arrivée, parce qu'on a parlé avant avec lui. Ce serait stupide de ne pas accepter l'aide d'une personne ainsi. Il est un lien entre le staff et les joueurs. De par son expérience, il leur transmet des choses. Mentalement, il est important aussi. Ça marche bien."

L'ancien Diable Rouge sera bien au Mambourg lors du match entre les Zèbres et le KRC Genk ce vendredi soir, mais pas sur le banc : "Il prépare le match avec nous, mais il ne sera pas sur le banc. Il regardera le match depuis les tribunes." 

Une raison administrative ?

Une raison qui est certainement administrative, souligne L'Avenir. La venue de l'ancien Red Devil à Charleroi n'étant que pour une courte durée, il n'a probablement pas été affilié au club, raison qui expliquerait pourquoi il ne sera pas sur le banc. Il faut obligatoirement être affilié pour figurer sur la feuille de match.

Marouane Fellaini aura de toute façon un œil attentif sur cette rencontre quoi qu'il arrive. Il compte bien mettre à profit son rôle temporaire au sein du staff du club carolo.

Lire aussi… Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation
Ce match sera à suivre en direct commenté depuis les tribunes du Mambourg sur Walfoot.be. Le coup d'envoi sera donné ce vendredi soir à 20h45. Cette rencontre marquera notamment le retour de Daan Heymans en terre carolo.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Charleroi - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
KRC Genk
Marouane Fellaini
Hans Cornelis

Plus de news

Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

Un duel d'intérimaires pour lancer le week-end : pourquoi Charleroi et Genk ne sont pas dans la même situation

10:30
🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

10:00
"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

"Il n'y a aucun sentiment de revanche" : Daan Heymans se confie avant son retour à Charleroi

09:40
"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren

"Des décisions arbitrales surprenantes" : Gaëtan Englebert frustré après la défaite de Liège contre Lokeren

11:30
OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

09:08
🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

09:00
Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

07:20
Le KRC Genk abandonne la piste Hoefkens : un seul grand favori se détache

Le KRC Genk abandonne la piste Hoefkens : un seul grand favori se détache

06:00
La valeur marchande d'Arthur Vermeeren en hausse : voici à combien est désormais valorisé le milieu de l'OM

La valeur marchande d'Arthur Vermeeren en hausse : voici à combien est désormais valorisé le milieu de l'OM

08:30
"Un coup de génie" : Jean Kindermans explique pourquoi Romelu Lukaku est l'emblème de la formation au RSCA

"Un coup de génie" : Jean Kindermans explique pourquoi Romelu Lukaku est l'emblème de la formation au RSCA

08:00
Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

07:00
Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

07:40
Thorsten Fink licencié à cause de... Nicky Hayen ?

Thorsten Fink licencié à cause de... Nicky Hayen ?

21:43
Strasbourg en tête et qualifié en Conference League : soirée parfaite pour Mike Penders et Diego Moreira

Strasbourg en tête et qualifié en Conference League : soirée parfaite pour Mike Penders et Diego Moreira

06:20
Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ne vont pas apprécier : la Serie A prend une décision historique

Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ne vont pas apprécier : la Serie A prend une décision historique

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: Bisiwu - David

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: Bisiwu - David

21:20
Challenger Pro League : Radja Nainggolan fait plier le RFC Liège, Eupen s'impose face au Patro

Challenger Pro League : Radja Nainggolan fait plier le RFC Liège, Eupen s'impose face au Patro

22:30
Anderlecht prêt à passer à l'action : un attaquant de 18 ans avec de très belles statistiques serait visé

Anderlecht prêt à passer à l'action : un attaquant de 18 ans avec de très belles statistiques serait visé

21:20
Naples dompte l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers et fonce en finale de Super Coupe d'Italie

Naples dompte l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers et fonce en finale de Super Coupe d'Italie

22:06
Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver

Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver

21:00
"Un physique solide et une belle vision de jeu" : La Gantoise verrouille sa pépite jusqu'en 2029

"Un physique solide et une belle vision de jeu" : La Gantoise verrouille sa pépite jusqu'en 2029

20:30
La Jupiler Pro League est-elle vraiment aussi faible ? "Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit" Interview

La Jupiler Pro League est-elle vraiment aussi faible ? "Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit"

19:40
1
Un ancien coach du Standard pour succéder à Thorsten Fink ?

Un ancien coach du Standard pour succéder à Thorsten Fink ?

17:30
Le Standard de Liège pense à son avenir : un jeune talent prolonge l'aventure

Le Standard de Liège pense à son avenir : un jeune talent prolonge l'aventure

19:25
Un avantage pour les Diables Rouges au Mondial ? Rudi Garcia avance un argument surprenant

Un avantage pour les Diables Rouges au Mondial ? Rudi Garcia avance un argument surprenant

20:00
Rudi Garcia veut un renfort d'expérience pour la Coupe du Monde 2026

Rudi Garcia veut un renfort d'expérience pour la Coupe du Monde 2026

19:00
Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !

Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !

18:30
Les plus grands suivent la formation brugeoise : le FC Barcelone s'intéresse à un jeune Blauw & Zwart

Les plus grands suivent la formation brugeoise : le FC Barcelone s'intéresse à un jeune Blauw & Zwart

18:00
1
Nathan De Cat à la Coupe du Monde 2026 ? Voici ce qu'en pense Rudi Garcia

Nathan De Cat à la Coupe du Monde 2026 ? Voici ce qu'en pense Rudi Garcia

17:00
Casper Nielsen en est convaincu : "Le Standard peut devenir comme l'Union, bien sûr" Interview

Casper Nielsen en est convaincu : "Le Standard peut devenir comme l'Union, bien sûr"

16:20
13
Une "Bataille des Flandres" sous haute tension : la police brugeoise sur le qui-vive

Une "Bataille des Flandres" sous haute tension : la police brugeoise sur le qui-vive

16:40
Le RSC Anderlecht a peut-être identifié une piste pour renforcer sa défense

Le RSC Anderlecht a peut-être identifié une piste pour renforcer sa défense

16:00
De bonnes nouvelles... mais dans trois semaines : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard Interview

De bonnes nouvelles... mais dans trois semaines : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard

14:40
Les statistiques hallucinantes de Hans Vanaken en 14 ans de football professionnel

Les statistiques hallucinantes de Hans Vanaken en 14 ans de football professionnel

15:40
Bruges a une solution de repli si aucun accord n'est trouvé avec La Gantoise

Bruges a une solution de repli si aucun accord n'est trouvé avec La Gantoise

15:20
L'Union Belge recadre Rudi Garcia après ses déclarations concernant le Club de Bruges

L'Union Belge recadre Rudi Garcia après ses déclarations concernant le Club de Bruges

15:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 20:45 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 21/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 21/12 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 21/12 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved