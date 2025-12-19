"Ne pas accepter serait stupide" : Hans Cornelis s'exprime sur l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

Hans Cornelis, entraîneur intérimaire du Sporting de Charleroi depuis le départ de Rik De Mil, a pris la parole en conférence de presse à propos de l'arrivée de Marouane Fellaini chez les Carolos.

Il est très content de pouvoir le compter aux côtés du staff à Charleroi : "Je ne suis pas surpris de son arrivée, parce qu'on a parlé avant avec lui. Ce serait stupide de ne pas accepter l'aide d'une personne ainsi. Il est un lien entre le staff et les joueurs. De par son expérience, il leur transmet des choses. Mentalement, il est important aussi. Ça marche bien."

L'ancien Diable Rouge sera bien au Mambourg lors du match entre les Zèbres et le KRC Genk ce vendredi soir, mais pas sur le banc : "Il prépare le match avec nous, mais il ne sera pas sur le banc. Il regardera le match depuis les tribunes."

Une raison administrative ?

Une raison qui est certainement administrative, souligne L'Avenir. La venue de l'ancien Red Devil à Charleroi n'étant que pour une courte durée, il n'a probablement pas été affilié au club, raison qui expliquerait pourquoi il ne sera pas sur le banc. Il faut obligatoirement être affilié pour figurer sur la feuille de match.

Marouane Fellaini aura de toute façon un œil attentif sur cette rencontre quoi qu'il arrive. Il compte bien mettre à profit son rôle temporaire au sein du staff du club carolo.

Ce match sera à suivre en direct commenté depuis les tribunes du Mambourg sur Walfoot.be. Le coup d'envoi sera donné ce vendredi soir à 20h45. Cette rencontre marquera notamment le retour de Daan Heymans en terre carolo.