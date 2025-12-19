🎥 "Le but annulé nous a apporté quelque chose" : Hans Cornelis positif avant d'affronter le KRC Genk

Hans Cornelis, l'entraîneur intérimaire du Sporting de Charleroi suite au départ de Rik De Mil, s'est exprimé en conférence de presse avant la rencontre de ce vendredi soir entre le Sporting de Charleroi et le KRC Genk.

La dynamique est bonne à Charleroi : "Ce nul (ndlr, partage face à l'Union Saint-Gilloise 1-1 la semaine dernière) a redonné de la confiance au groupe, mais aussi au staff. On a beaucoup travaillé depuis une semaine, vraiment énormément, parce qu’on est un en moins, avec un staff qui donne tout et un groupe aussi."

"Ce point contre l'Union nous a redonné confiance. Même le but annulé nous a apporté quelque chose, ça nous a montré qu’on pouvait rivaliser avec des équipes comme celle-là", poursuit-il.

Les deux buts, dont celui annulé, ont été inscrits sur phase arrêtée face aux Bruxellois. Ce n'est pas un hasard : "On en parle souvent avec les joueurs. Dans le football, les phases arrêtées sont décisives, ce n'est pas toujours facile de casser un bloc. On n’a pas forcément l’équipe la plus grande physiquement, mais ces situations peuvent faire la différence. Et ça donne aussi de la confiance."

Le groupe vit bien

Et qu'en est-il de l'ambiance de groupe ? Le groupe vit bien selon lui : "Oui, pour moi c’est l’essentiel. Quand tu vois le but de Cheick, toute l’équipe a célébré ensemble, même les remplaçants. C’est très important. On est une famille et on travaille tous ensemble pour gagner des matchs."

