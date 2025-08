La machine est lancée ! L'Union signe la première manita de la saison, Florucz comme à la parade

L'Union Saint-Gilloise a remporté aujourd'hui sa première victoire de la saison. Les hommes de Sébastien Pocognoli ont fait fort contre Louvain.

Une semaine après le partage concédé à l'Antwerp, l'Union Saint-Gilloise retrouvait son Parc Duden pour y défier Louvain. Une rencontre pour laquelle Sébastien Pocognoli a dû composer sans Christian Burgess et Promise David, tous deux légèrement blessés. Ross Sykes et Raul Florucz en ont profité pour intégrer le onze.

Comme pour l'Autrichien, il s'agissait également de la première titularisation d'Adem Zorgane, qui a renvoyé Kamiel Van de Perre sur le banc. En face, David Hubert a également effectué deux changements, Youssef Maziz et Jovan Mijatovic intégrant l'équipe aux dépens de Mathieu Maertens et Abdoul Karim Traoré.

La déferlante unioniste

Il ne fallait pas arriver en retard pour cette rencontre. Après moins d'une minute, le marquoir indiquait déjà 1-0 sur un beau slalom de Zorgane aux abords du rectangle, conclu par Anan Khalaili. Bien déterminée à se mettre à l'abri le plus vite possible, l'Union a fait le break...dans la foulée. Resté aux avant-postes suite à un corner, Ross Sykes s'est imposé en costaud au second poteau pour reprendre un bon centre d'Anouar Ait El Hadj.

2-0 après quatre minutes, et l'Union Express ne voulait pas s'arrêter. Toujours dans les dix premières minutes, Tobe Leysen a dû s'employer pour éviter le 3-0. Et quand ce n'est pas lui, c'était Florucz qui plaçait à côté, où la défense louvaniste qui se dégageait sur la ligne.

Après un premier quart d'heure sensationnel, l'Union a légitimement levé le pied. De quoi permettre à Louvain de sortir un peu plus, notamment via quelques corners. Mais rien de quoi inquiéter la défense de l'Union, emmenée par un Sykes des grands soirs. Dans l'autre sens, l'Union a remis le nez à la fenêtre à quelques reprises mais en se montrant moins dangereuse, à l'image d'un Kevin Rodriguez peu inspiré, 2-0 au repos.

Alors que Louvain comptait sur la mi-temps pour se refaire une santé, le deuxième acte a commencé comme le premier...avec un but de l'Union, cette fois sur penalty. C'est Niang qui a été le gagner, au terme d'un bel effort sur le côté gauche. Raul Florucz en a profité pour faire crier son nom une première fois par le Parc Duden, plaçant le ballon dans le plafond (46e, 3-0).

Louvain dépassé

Florucz une fois...et même Florucz deux fois. L'Autrichien avait déclaré être un joueur à l'ancienne, pour qui les supporters se déplacent au stade, il s'est donné raison avec un enchaînement de classe mondiale. Contrôle, dribbles pour se déclaler sur la gauche, frappe hors de portée dans la foulée, le nouveau venu a une nouvelle fois délivré sa carte de visite avant de sortir sous une standing ovation (59e, 4-0).

Anouar Ait El Hadj s'est alors mis au diapason avec un autre enchaînement petit pont - frappe de haut vol, le ballon a ricoché sur le poteau avant d'être poussé au fond par Zorgane, mais l'Algérien était hors-jeu. Seulement de quoi retarder le 5-0 de quelques minutes. Celui-ci interviendra sur un centre de Boufal repris avec beaucoup de facilité par Niang au second poteau (71e).

L'Union s'impose donc sur un score de forfait, Sébastien Pocognoli en a profité pour donner du temps de jeu à plusieurs réservistes, comme à Guillaume François. Le groupe monte en puissance, la complémentarité technique entre Zorgane et Ait El Hadj est déja visible, de bon augure avant de défier La Gantoise et le Standard.