La RAAL privée de son meilleur joueur : Frédéric Taquin explique la situation

Surprise au coup d'envoi de La Gantoise - RAAL : pas de Mouhamed Belkheir au coup d'envoi. Et l'Algérien n'est pas non plus monté au jeu.

Mouhamed Belkheir était absent au coup d'envoi ce samedi à Gand, mais présent sur la feuille de match. Au fil du match, alors qu'il apparaissait évident que Mohamed Guindo souffrait seul en pointe et aurait pu être avantageusement remplacé (ou soutenu) par Belkheir, l'Algérien n'est même pas allé s'échauffer. Signe clair qu'il y avait un problème avec l'attaquant louviérois, que ce soit sur le plan physique ou... psychologique. Et Frédéric Taquin n'a pas contourné la chose en conférence de presse d'après-match. "La saison recommence très tôt en Belgique. Il reste un mois de mercato. Les joueurs qui se sont mis en évidence la saison passée ont des offres, et ça leur trotte dans la tête", entame le coach de la RAAL. "Ces joueurs ne sont pas à 100%, et pour prendre des points en ce début de saison, on va devoir être à 120%. J'ai besoin que tout le monde soit concerné", ajoute Taquin qui, jusque là, n'avait pas mentionné le nom de Mouhamed Belkheir. Interrogé sur le sujet, il confirmera. "C'est mon meilleur attaquant et il n'a pas joué. Qu'est-ce que vous croyez ? (sourire). Si je ne compte plus sur lui ? Ce n'est pas moi qui ne compte plus sur lui", ironise Frédéric Taquin. Il faudrait donc que l'attaquant algérien se montre 100% motivé à l'entraînement... ou décide de rester, pour qu'on le revoie sous le maillot des Loups.