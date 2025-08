Le Standard n'a pas enflammé Sclessin : premier faux pas pour les Rouches de Rednic, accrochés par Dender

Malgré l'ouverture du score de Dennis Ayensa, le Standard a été rejoint en fin de rencontre par Dender. Une première déception pour Mircea Rednic et ses joueurs.

Première rencontre à domicile de la saison pour le Standard, qui recevait Dender ce samedi soir à Sclessin. Une rencontre pour laquelle Mircea Rednic, privé d'Adnane Abid par rapport à la semaine dernière, fait confiance à Ibrahim Karamoko dans l'entrejeu. Tobias Mohr et Rafiki Saïd prennent place sur les côtés, Dennis Ayensa et Thomas Henry en pointe.

Le Standard n'enflamme pas Sclessin pour son retour

Devant 18 183 spectateurs, on s'attend à une grosse pression des Rouches d'entrée de jeu : ce n'est pas le cas. Dender a la possession durant les premières minutes, le Standard reste en bloc et presse à partir de la ligne médiane. Après dix minutes, les locaux remettent le pied sur le cuir et se procurent les deux premiers corners. Ils ne donnent rien (12e).

Dans cette première période, le Standard fait preuve de bonne volonté, mais aussi de beaucoup de déchets. Comme l'avait demandé Mircea Rednic en conférence de presse, ses joueurs ne se laissent pas emballer par l'enthousiasme de Sclessin et prennent leur temps, mais ne font pas toujours bien les choses. Si Ilaimaharitra et Karamoko apportent beaucoup d'impact et sont précieux au milieu de terrain, Mohr accumule les déchets techniques.

Quelques possibilités de part et d'autre, quelques centres dangereux dégagés, des tirs à distance sur le gardien, mais une grosse occasion avant la pause, à mettre à l'actif de Dender. Laissé complètement seul dans le rectangle par Calut, Benjamin Fredrick se retrouve face à Epolo, mais fusille au-dessus. Le plus gros danger (40e). Sclessin est en droit d'en attendre davantage.

Ayensa à la bonne place, les dribbles de Saïd décisifs

En seconde période, si ce sont les Rouches qui tentent de reprendre les choses en main, avec notamment une frappe totalement loupée d'Ayensa (47e), c'est encore Dender qui crée le plus gros danger. Une frappe en première intention de Nathan Rodes, qui fait trembler la barre d'Epolo (54e).

Très remuant sur le côté gauche, Rafiki Saïd élimine souvent son adversaire direct, mais manque le dernier geste. Peu après l'heure de jeu, il parvient à trouver Dennis Ayensa, à la bonne place, qui ouvre le score depuis le petit rectangle (1-0, 63e). Trois minutes plus tôt, Ayensa et Henry étaient déjà passés à quelques centimètres d'ouvrir le score, sur des centres de Saïd et Calut.

Le Standard accroché dans les derniers instants

Les Rouches pensent alors tenir leur deuxième succès de rang, le premier à domicile cette saison, dans une rencontre qui ne restera pas dans les mémoires. Mais Dender n'abandonne pas, pousse et se procure plusieurs dangers. L'un d'eux vient des pieds de Ferraro, sur la gauche, tandis que Kvet, complètement oublié par la défense, reprend en un temps. Epolo est battu, le Standard rejoint par Dender (1-1, 85e).

Première déception de la saison pour les joueurs de Mircea Rednic, qui n'ont pas montré un grand visage, mais qui avaient tout pour prendre les trois points et commencer leur championnat de la meilleure des manières. C'est cependant un premier accroc concédé contre un adversaire bien regroupé et volontaire, mais largement à la portée des Liégeois.