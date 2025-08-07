"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ?

La Gantoise a décroché sa première victoire de la saison face à La Louvière, le week-end dernier. Selon Ivan Leko, le championnat des Buffalos n'a pas encore vraiment commencé, mais Gand ne peut pas se permettre d'accuser du retard en début de saison.

La semaine dernière, La Gantoise a réussi à conclure plusieurs transferts, mais ces renforts n’ont pas encore pu faire la différence face à La Louvière. Ivan Leko, qui réclamait du sang neuf en début de mercato, semble enfin être servi.

"Beaucoup de joueurs sont partis, et nous avons à peine pu utiliser les nouveaux venus. Notre championnat débutera véritablement le 15 septembre. D’ici là, nous devons faire avec les moyens du bord et essayer de prendre des points", nous a déclaré Ivan Leko après la rencontre face à La Louvière.

Son homologue Frédéric Taquin, coach des Loups, partage un constat similaire : "Nous savions que ce début de saison serait très compliqué. Nous avons un petit budget, et la période des transferts n’est pas simple pour nous."

"Ce n’est évidemment pas le genre de message qu’on aime transmettre aux supporters, mais nous devons rester réalistes. En regardant le calendrier, on savait qu’il était possible de terminer le mois d’août avec peu de points."

Août, un mois déjà crucial ?

Mais peut-on vraiment se permettre de prendre du retard si tôt ? Évidemment, les projections nécessitent un effectif complet, et beaucoup de choses peuvent encore évoluer en août. Cependant, chaque point compte déjà. La Gantoise vise les Champions Play-Offs et ne peut se permettre de traîner face à la concurrence.

Quant à La Louvière, l’objectif est clair : éviter la relégation. Là aussi, chaque unité pourrait faire la différence. Il suffit de repenser au départ tonitruant de Dender la saison dernière ou à celui de Saint-Trond en début de play-downs pour comprendre l’importance d’un bon lancement.