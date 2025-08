Frédéric Taquin promet du renfort à La Louvière : "On a besoin de qualité"

La RAAL a beau avoir fait preuve, encore une fois, d'énormément de courage à Gand, on a encore pu constater qu'il manquait quelque chose. Frédéric Taquin ne s'en est pas caché : ce qui manque, c'est de la qualité, ou au moins de l'expérience.

Si elle est douloureuse en raison du scénario (un but encaissé à la 88e), la défaite de la RAAL à La Gantoise n'en était pas moins logique, et Frédéric Taquin n'allait pas dire le contraire. "On a joué contre un adversaire plus fort que nous, voilà tout. Le plan était d'être solide défensivement, on a récupéré quelques ballons intéressants mais devant, ça a manqué de qualité technique, on a fait de mauvais choix".

La semaine passée, après la défaite face au Standard, Taquin avait conclu sa conférence de presse sur ces mots : "Le courage ne suffira pas". Ce deuxième match le confirme donc. "Il nous manque de la qualité. Mais il faut aussi de l'expérience. Je rappelle qu'il y a deux ans, presque tous ces gars jouaient en Nationale", pointe l'entraîneur de la RAAL.

Des renforts bientôt annoncés à la RAAL ?

"Je sais que les joueurs dont je dispose sont capables de mieux, et ils vont grandir. Nous avons été champions deux fois d'affilée - car je considère que la saison passée, avec les points de Deinze, nous sommes champions - et en 8 ans ici, j'ai peut-être perdu 6 fois", rappelle Taquin. "Là, nous perdons deux fois déjà. Nous n'y sommes pas habitués, les gars perdent leurs moyens".

Mais La Louvière a donc clairement besoin de renforts... et ils vont arriver, a promis le coach. "Deux joueurs nous ont déjà rejoints, même si je ne peux pas encore vous dévoiler leurs noms (sourire). Il va y avoir un apport de qualité, de beaux transferts qui vont amener une saine émulation au sein du noyau et tirer tout le monde vers le haut", révèle Frédéric Taquin.

"On savait qu'en attendant, ce serait très dur pour nous. Ce n'est pas quelque chose que tu as envie de dire aux supporters, évidemment, mais il faut qu'on reste lucides. Au tirage du calendrier, tu sais que tu peux finir le mois d'août avec peu de points", conclut enfin l'entraîneur de La Louvière. "Mais on bravera la tempête".