Et voilà déjà Adriano Bertaccini : le RSC Anderlecht soulagé par ses nouvelles recrues au Cercle de Bruges !

Anderlecht menait au score mais n'était pas impérial en seconde période. Les montées au jeu de Camara et Bertaccini ont permis aux Mauves de prendre trois points et la tête du championnat.

Après la débâcle de Göteborg, Besnik Hasi a sévi : il y a pas moins de 7 changements dans le onze de base pour ce déplacement au Cercle de Bruges, les plus surprenants étant les remplacements de Simic et Dolberg par Kana et Vazquez. L'Argentin, d'une certaine façon, donne raison à son coach puisque dès la première phase offensive du RSCA, c'est lui qui est victime d'un léger jeu dangereux (6e).

Thorgan Hazard a la pression après les loupés anderlechtois de Häcken, mais transforme calmement (8e, 0-1). On pourrait presque s'arrêter là pour le résumé de la première période. Le Cercle de Bruges a la possession mais n'en fait rien de bon, malgré quelques espaces dans le dos de Mamaar dont profite Nazinho. Au milieu, Enric Llansana abat un travail de titan, nettoyant systématiquement les ballons délicats que lui adresse le duo Kana-Hey.

Devant, Nilson Angulo est encore en jambes et fait la totale aux Groen & Zwart : virgule-petit pont (19e), frappe comme contre Westerlo qui force Delanghe à un arrêt peu conventionnel (27e). Hazard, lui, aurait pu compter un ou deux assists de plus si Angulo n'avait pas été surpris (31e) et, surtout, Verschaeren très maladroit (37e). Mais à part l'un ou l'autre ballon tentant d'aller chercher Ngoura, les Mauves ne se font que peu de frayeurs derrière.

On sait cependant que le RSC Anderlecht a un énorme problème : ses entames de seconde période. Et cela se confirmera : c'est le Cercle qui remonte le mieux sur la pelouse. Alan Minda, invisible en première mi-temps, se met à combiner avec Ngoura et force des dégagements et interventions de plus en plus sur la corde raide. Coosemasn, cependant, n'a à s'employer que sur des envois lointains de Diakité et Van der Bruggen, tranquillement, et plus difficilement sur une reprise déviée de Ngoura (70e).

Camara-Bertaccini, déjà !

À l'heure de jeu, cependant, Hasi a déjà réagi : le duo de nouveaux venus, Ilay Camara-Adriano Bertaccini, fait son entrée pour de premières minutes ensemble. Et si c'est surtout un ballon génial de Thorgan Hazard qui lance Camara, c'est bien ce dernier qui sert Adriano Bertaccini parfaitement pour faire 0-2 au meilleur moment (79e).

Si le Cercle pouvait toujours espérer faire trembler les Mauve & Blanc avant cela, l'espoir s'envole avec ce break, et l'intenable Bertaccini aura fait énormément de bien avec ses courses incessantes. Difficile pour les supporters bruxellois de demander mieux que la tête du championnat après la désillusion européenne. Il faudra maintenant confirmer contre le Sheriff Tiraspol, sans faute...