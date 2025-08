La RAAL a presque endormi la Planet Group Arena : "Bien sûr qu'on peut proposer un autre football"

La Louvière n'est pas à proprement parler en train de donner sa carte de visite aux observateurs de la D1A. Les Loups sont venus à Gand avec un plan de jeu défensif, qui a failli fonctionner.

Pour l'observateur neutre, le match de ce samedi soir entre La Gantoise et la RAAL s'est apparenté à un long calvaire. Du côté des journalistes néerlandophones, notamment, qui découvraient les Loups, les avis tombaient, péremptoires : "Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Quel manque de qualité ! Ca ne va pas prendre beaucoup de points"...

Difficile de prétendre que La Louvière a fait une publicité pour le football wallon à la Planet Group Arena, bien sûr. Mais on ne pouvait pas non plus attendre des promus qu'ils viennent la fleur au fusil à Gand, club du top 6. "C'était le plan. On était bien en bloc et certes, ils ont eu des occasions, mais pendant plus de 80 minutes, on tenait bon", souligne Jordi Liongola à l'interview d'après-match.

"Les joueurs offensifs ont eu plus de mal ce soir mais c'était prévu, l'objectif était de tenter des transitions mais c'était difficile. On sait qu'il y aura des matchs en D1A lors desquels on aura plus de possession et de possibilités de proposer du jeu", continue le latéral louviérois, qui ne veut pas sombrer dans le défaitisme.

"Bien sûr que nous avons les capacités pour proposer un meilleur football. Nous avons des offensifs pleins de qualité", assure-t-il. "J'espère que ce n'est pas ce genre de match qu'il faut s'habituer à vivre. Comme je l'ai dit, le plan s'adapte à l'adversaire et ce soir, c'était le plan. Et il a failli marcher, jusqu'à la 88e, avec une petite erreur défensive : c'est dommage. Mais non, notre plan n'était pas suicidaire".

Reste désormais à prendre des points, et ce ne sera pas facile dans ce début de saison très chaud - La Louvière affrontera encore Charleroi, STVV, l'Union et Bruges d'ici à la fin du mois d'août. Sacré programme...