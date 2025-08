La RAAL peut-elle lancer sa saison à Gand... comme Dender l'a fait il y a un an ?

La RAAL se rend à La Gantoise et va devoir être plus solide que pour son premier match, perdu à domicile face au Standard.

Le début de saison de La Louvière est un sacré test : après la réception du Standard, qui est apparu bien plus affûté qu'on aurait pu le croire en avant-saison, la RAAL se rend à La Gantoise. Pas forcément avec la pression, mais un 0/6 inaugural ferait déjà tâche dans la course au maintien.

Hasard du calendrier à un an d'écart : la saison passée, la deuxième journée de championnat voyait le promu, Dender, se rendre... à Gand, après avoir cependant décroché un match nul prometteur (0-0) contre l'Union Saint-Gilloise lors de la première journée.

Et qu'avait fait le club flandrien, annoncé comme un oiseau pour le chat et promis à une redescente immédiate ? On vous le donne en mille : Dender s'était imposé 1-2 à la Planet Group Arena, et lançait ainsi son début de saison. La première défaite du FCV Dender n'arriverait que fin août, contre Bruges, après un 8/12 inaugural.

La suite de l'histoire, on la connaît : sans être particulièrement brillant, Dender allait assurer son maintien sans même passer par les Relegation Playoffs, terminant 12e du championnat - une place que la RAAL accueillerait les bras ouverts.

Frédéric Taquin aura-t-il cet exemple en tête au moment de son speech d'avant-match ? Nous n'en serions pas surpris. Il faudra cependant, pour espérer quelque chose à La Gantoise, que les Loups démarrent bien mieux leur rencontre qu'à l'Easi Arena le week-end dernier. Mais le "trac" de la grande première n'est plus là...