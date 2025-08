Le plan spécial de Vincent Euvrard pour faire déjouer Thomas Henry et le Standard : "Jamais évident de revenir ici"

Avec du caractère et de la personnalité, Dender a arraché un point sur la pelouse du Standard, samedi soir. Vincent Euvrard était logiquement satisfait après la rencontre.

Méritant, surtout pendant 60 minutes, Dender n'a certainement pas volé son point glané au Standard, ce samedi soir. Après la rencontre, Vincent Euvrard nous répondait avec une satisfaction non dissimulée en conférence de presse, d'autant que ses joueurs ont égalisé dans les dernières minutes.

"Je vais commencer par la fin : le résultat est juste pour les deux équipes. On a joué à Sclessin avec beaucoup de personnalité, on a montré du caractère pour revenir au score après le 1-0, ce qui n'est jamais simple ici. On mérite un but, et on devait même mener avant l'heure de jeu."

"On a eu la possession en première période et on a eu la plus grosse occasion après 40 minutes. En seconde période, on a à nouveau dix bonnes minutes, avec la transversale. Dans ces moments-là, on méritait d'ouvrir la marque. Ensuite, le Standard a eu quelques centres dangereux, puis a marqué. On est bien revenus, mes joueurs méritent ce point."

Vincent Euvrard craignait un peu Thomas Henry

Dender n'a pas joué avec le bloc bas attendu. Le promu de la saison dernière a même pris le jeu à son compte en première période et aurait déjà pu ouvrir le score bien avant le repos. Vincent Euvrard connaît bien Thomas Henry et ne voulait pas lui laisser trop de possibilités dans la surface.

"On pouvait faire deux choses ici : soit jouer avec un bloc bas et défendre, soit jouer plus haut. C'est ce qu'on a essayé de faire, avec des joueurs qui ont plus de qualités avec le ballon. Ce plan a bien marché, surtout dans la première heure du match."

"J'ai entraîné Thomas Henry à Louvain, il a beaucoup de qualités dans le rectangle. On a voulu le maintenir dans une zone où il était moins dangereux. Si on défend plus bas et qu'on lui laisse dix ou quinze ballons à négocier dans le rectangle, il est très probable qu'il marque un but", a conclu Euvrard.